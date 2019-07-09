İstenmeyen adam ilan edilmişti! Arda Turan'ın yeni adresi belli oluyor
Medipol Başakşehir'le yollarını ayırmaya hazırlanan Arda Turan'ın yeni adresi belli oluyor. Başakşehir ve Barcelona ile görüşüldükten sonra bu transferin mutlu sonla bitmesi bekleniyor.
Tudor Dorukhan'ı almaya geldi. İtalyan ekibi Udinese'nin teknik direktörü Igor Tudor, Dorukhan Tököz'ün transferi için İstanbul'a geldi ve pazarlıklarda aktif rol aldı.
'Seri' başı... 8 numarası Ndiaye ile yollarını ayıran, ön liberosu Fernando'yu da Sevilla'ya satmaya hazırlanan Aslan'ın yeni yıldız adayı: Jean Michael Seri. Galatasaray, transfer listesinin en tepesine 27 yaşındaki Fildişi Sahilli orta sahayı yazdı.
Varsa yoksa Onyekuru. Galatasaray, Nijeryalı futbolcuyu 1 sene daha kiralamakta ısrar ediyor. Yönetici Şükrü Hanedar'ın Everton'la yeniden görüşeceği öne sürüldü.
Atiba'nın yerine Lewis Holtby... Beşiktaş, 36 yaşına gelen Kanadalı yıldızın yerine Hamburg ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Lewis Holtby'i bedelsiz almak istiyor.