İstenmeyen adam ilan edilmişti! Arda Turan'ın yeni adresi belli oluyor

'Seri' başı... 8 numarası Ndiaye ile yollarını ayıran, ön liberosu Fernando'yu da Sevilla'ya satmaya hazırlanan Aslan'ın yeni yıldız adayı: Jean Michael Seri. Galatasaray, transfer listesinin en tepesine 27 yaşındaki Fildişi Sahilli orta sahayı yazdı.