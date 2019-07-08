HABER /  YEREL
ADV Muğla Bodrum'da korunaklı villada tatil

Niğde'de çığ altında kalan dağcının bedenine 8 ay sonra ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı
Niğde'de çığ altında kalan dağcının bedenine 8 ay sonra ulaşıldı

NİĞDE Demirkazık Dağı’nda çığ düşmesi sonrası kaybolan dağcı Mustafa Kemal Karakoç’un (27) cansız bedeni bulundu.

NİĞDE’de 8 ay önce Demirkazık Dağı’nda çığ düşmesi sonrası kaybolan dağcı 27 yaşındaki Mustafa Kemal Karakoç’un cansız bedeni Çamardı Devlet Hastanesine getirildi.

Demirkazık Dağı’nda 8 ay önce çığ düşmesi sonrası kaybolan dağcı 27 yaşındaki Mustafa Kemal Karakoç’u bölgede 24 kez arama çalışması yapan ve kar kütlesinin buz tutması nedeniyle bulamayan AFAD ekipleri yapılan aramada genç dağcının cansız bedenine ulaştı.

Kar altından çıkarılan Karakoç’un cansız bedeni helikopterle Çamardı Devlet Hastanesine getirildi.

Karakoç’un babası Mehmet Karakoç da bölgeye geldi.

Otopsi yapılan dağcının cansız bedeni toprağa verilmek üzere helikopterle memleketi Konya’ya gönderildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Mansur Yavaş'tan ODTÜ'ye yurt teklifi
Mansur Yavaş'tan ODTÜ'ye yurt teklifi
ABD'den bir açıklama daha: Asla izin vermeyeceğiz
ABD'den bir açıklama daha: Asla izin vermeyeceğiz
Antalya'da kaybolan üniversiteli Kader Buse 166 gündür aranıyor
Antalya'da kaybolan üniversiteli Kader Buse 166 gündür aranıyor
Silahını göstermek isterken avukat arkadaşını vurdu
Silahını göstermek isterken avukat arkadaşını vurdu
Düğün konvoyunu trafikte durdurup oynayan sürücülere ceza
Düğün konvoyunu trafikte durdurup oynayan sürücülere ceza
Bitlis'te 50 bin sazan yavrusu tatlı su ile buluştu
Bitlis'te 50 bin sazan yavrusu tatlı su ile buluştu
ÖNCEKİ HABERLER
Oğuz Haksever emekliliğini mi istedi?
Oğuz Haksever emekliliğini mi istedi?
Yunanistan'da yeni kabine belli oldu
Yunanistan'da yeni kabine belli oldu
Kurbanlık satış fiyatları 2019 en düşük kurbanlık kaç para?
Kurbanlık satış fiyatları 2019 en düşük kurbanlık kaç para?
Galatasaray, Selçuk İnan'ın sözleşmesini uzattı
Galatasaray, Selçuk İnan'ın sözleşmesini uzattı
ABD medyasından Suudi Prens uyarısı
ABD medyasından Suudi Prens uyarısı
Evde bakım maaşı alanlara zam var mı yeni temmuz zammı
Evde bakım maaşı alanlara zam var mı yeni temmuz zammı
Araç sahipleri dikkat! Motorinde indirim
Araç sahipleri dikkat! Motorinde indirim
AÖL sınav soru cevapları ne zaman açıklanacak 2019
AÖL sınav soru cevapları ne zaman açıklanacak 2019
Yorumlar