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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ameliyat oldu

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ameliyat oldu

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Burak Yılmaz ameliyat edildi.

İşte kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama;

"Futbolcumuz Burak Yılmaz, sağ ayak 5. tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi-stres reaksiyonu nedeniyle, ileride oluşabilecek stres kırığı riskini ortadan kaldırmak ve iyileşme sürecini kısaltmak amacıyla Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edildi.

Başarılı geçen operasyonda Burak Yılmaz'ın sağ ayak 5. tarak kemiğine (metatars) vida yerleştirildi.

Beşiktaş Ailesi olarak Burak Yılmaz'a geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz." denildi.

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