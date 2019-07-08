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Vedat Muriç: Fenerbahçe çocukluk hayalim

Vedat Muriç: Fenerbahçe çocukluk hayalim

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi için uzun süre çaba harcadığı Vedat Muriç, sarı lacivertlilere imza attıktan sonra ilk kez Fenerbahçe formasıyla poz verip duygularını dile getirdi.

Vedat Muriç, sarı-lacivertli kulüp tarafından hazırlanan videoda, kendi transferini kendi sundu. Golcü oyuncu daha sonra açıklamalarda bulundu.

"İyi ki buradayım"

Muriç, "Türkiye'nin en büyük ailesine üye olduğum için çok mutluyum, gururluyum, onurluyum, Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum formaya kavuştum. Bu şanlı tarihe adımı inşallah yazdıracağım. Ben 'iyi ki' diyorum. İyi ki buradayım. Sahadaki mücadelemle, performansımla, gollerimle taraftarıma da bunu dedirteceğim." ifadelerini kullandı.


"Şampiyonluklar kazandırmak istiyorum"

Kosovalı oyuncu, "Taraftarlara teşekkür ederim. Sosyal medyadan bana ve eşime çok fazla mesaj atıldı. Bir kez daha 'İyi ki' diyorum. Buraya geldiğimiz için gururluyum. Anlı, şanlı tarihimize şampiyonluklar kazandırmak istiyorum. Tarihimize yakışır bir futbolcu olmak, sahada karakter ortaya koymak istiyorum. İnaşallah hep birlikte nice güzel başarılara, şampiyonluklara." dedi

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