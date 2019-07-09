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Galatasaray'ın istediği Trezeguet'ye İngiltere'den talip var

Galatasaray'ın istediği Trezeguet'ye İngiltere'den talip var

İngiltere Premier Lig’in yeni ekiplerinden Aston Villa, Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Kasımpaşa’nın Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet'yi alabilmek için 11 milyon Euro’yu gözden çıkardı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın golcüsü Trezeguet'ye İngiltere'den talip çıktı. Galatasaray'ın geçen sezon devre arasından beri almak istediği Mısırlı kanat oyuncusunu, Aston Villa da istiyor.

Sabah'ın haberine göre; Premier Lig'e yükselen Aston Villa, başarılı oyuncu için tam 11 milyonEuro'luk bonservis bedelini gözden çıkardı. Haberde Aston Villa Teknik Direktörü Dean Smith ile Sportif Direktör Jesus Garcia Pitarch'ın geçtiğimiz günlerde Kahire'ye giderek Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı'nda olan Trezeguet ile bir görüşme yaptıkları kaydedildi.

71 resmi maçta 25 gol atıp 16 da asist yaptı
Kasımpaşa, 2017 yazında Anderlecht'ten kiraladığı 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini geçtiğimiz sezon başında 2 milyon Euro karşılığında almıştı. Özellikle geçen sezon büyük bir çıkış yakalayarak bütün dikkatleri üzerine çeken başarılı futbolcu, Kasımpaşa forması altında bugüne dek çıktığı 71 resmi maçta 25 gol atıp 16 da asist yaptı.

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