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Kahramanmaraş'ta arabada uyuyan adam az kalsın ölüyordu

İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta arabada uyuyan adam az kalsın ölüyordu

KAHRAMANMARAŞ'ta arabada uyuyan bir kişi havasızlıktan ölmek üzereyken son anda kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 23 yaşındaki E.S. lüks cipte uyudu. Bir süre sonra havasız kaldığı için bayılmak üzere olan gencin yardımına vatandaşlar koştu. Vatandaşların sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber vermesiyle genç arabadan çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, şehir dışından lüks ciple Elbistan’a gelen 3 arkadaştan 2’si bir otele yerleşti. 23 yaşındaki E.S. ise araçta uyudu. Sabah saatlerinde uyanan E.S., araçtan çıkmak istese de anahtarı olmadığı için kapı ve camları bir türlü açamadı. Arkadaşlarına telefonla ulaşmaya çalışan E.S.’nin bu çabası da sonuçsuz kaldı. 

Camı taşla kıramadılar
Sıcağın da etkisiyle araçta nefes almakta zorlanan E.S.’yi, bir temizlik işçisi fark etti. Aracın yanına gelen temizlik işçisinin haber vermesiyle otel çalışanları ve vatandaşlar da gelerek bayılmak üzere olan vatandaşa yardım etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, havasızlıktan bitkin düşen şahsın nefes alması için cipin camını taşla kırma çabası da sonuçsuz kaldı.

Sağlık durumu iyi
Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, aracın camını çekiçle kırdı. Bir sağlık personeli, kırılan camdan içeri girerek E.S.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Serum takılan talihsiz genç, araçtaki ilk müdahalenin ardından kırılan camdan itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. 
Ambulansa alınan E.S., tedavisinin yapılacağı Elbistan Devlet Hastanesine götürüldü. E.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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