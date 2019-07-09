Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz'dan ODTÜ tepkisi!
ODTÜ'deki ağaçların kesilmesine tepki gösteren Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, "ODTÜ'den ne isteniyor anlamıyorum ki kıran mı girdi bütün Ankara'ya?" ifadelerini kullandı.
ODTÜ'ye sabah saatlerinde polis eşliğinde giren iş makinaları Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu inşatı nedeniyle ağaçları kesmeye başladı. Ağaçların kesilmesine tepki gösteren öğrencilere de müdahale eden polis öğrencileri tartaklayarak dışarı çıkarttı. Gökhan Özoğuz ODTÜ'de yaşanan katliama Twitter hesabından tepki gösterdi.
Özoğuz'un paylaşımında, "Yahu arkadaş Neden kesiyorsunuz o güzelim 3 tane kalmış ağacı??? Başka yer mi yok? İzin yok ruhsat yok bu nasıl kontrolsüzlüktür? Bak arkada bir beton cehennemi varr, Odtü den ne isteniyor anlamıyorumki kıran mı girdi bütün Ankaraya? #Odtü" ifadelerini kullandı.
ODTÜ kampüsü içerisine Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YKYK) yurdu yapılmasına karşı çıkan ve 55 gündür nöbet tutan öğrencilere polis Pazartesi sabahı müdahale etti.
Sosyal medyada yükselen tepkiler ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ODTÜ Rektörü ile görüşmesinin ardından inşaat alanında süren ağaç kesim işlemi durduruldu.