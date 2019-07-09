Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz'dan ODTÜ tepkisi!



Özoğuz'un paylaşımında, "Yahu arkadaş Neden kesiyorsunuz o güzelim 3 tane kalmış ağacı??? Başka yer mi yok? İzin yok ruhsat yok bu nasıl kontrolsüzlüktür? Bak arkada bir beton cehennemi varr, Odtü den ne isteniyor anlamıyorumki kıran mı girdi bütün Ankaraya? #Odtü" ifadelerini kullandı.