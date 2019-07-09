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CHP Kozan üyesi Yaşar Yıldız Eren Erdem için 74 kilometre yürüyecek

CHP Kozan üyesi Yaşar Yıldız Eren Erdem için 74 kilometre yürüyecek

CHP Kozan üyesi Yaşar Yıldız, bugün başlayacağı 74 kilometrelik yürüyüşü 13 Temmuz'da sonlandıracak.

CHP Kozan üyesi Yaşar Yıldız, eski CHP milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem için Kozan’dan Adana’ya yürüyecek.

Gazete Duvar'ın haberine göre Yıldız, bugün saat 09.30’da Kozan CHP İlçe Örgütü başlayacağı yürüyüşü 13 Temmuz günü Adana Adalet Sarayı önünde sonlandıracak. CHP’li eski vekil Barış Yarkadaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yıldız’a desteklerini ileterek, “CHP Kozan üyesi Yaşar Yıldız, salı sabahı saat 9.30’da Kozan’dan Adana’ya yürüyecek. Eren Erdem’in dosyasının istinaf mahkemesinde bekletilmesi ve uzun tutukluluk süresini protesto edecek olan Yıldız, Emniyet ve kaymakamlıktan da gerekli izinleri aldı. Mesafe 74 kilometre” dedi. 

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