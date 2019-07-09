Erdoğan'ın parti kuruyormuşsun? sorusuna Davutoğlu'ndan çok konuşulacak yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Parti kuruyormuşsun" sorusuna eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, "Benim bir irade beyanım olmadı" diye yanıt verdiği ortaya çıktı.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "Babacan'ın istifası, Erdoğan ile Davutoğlu'nun görüşmesi" başlığıyla yayımlanan yazısında Erdoğan ile Davutoğlu'nun telefonda İstanbul seçimlerini konuştuğunu açıkladı.

"Benim bir irade beyanım olmadı"

Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini öne sürerek "Erdoğan 'Parti kuruyormuşsun' diye soruyor. Davutoğlu, 'Benim bir irade beyanım olmadı' diyor" diye aktardı.

Geri çevirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Davutoğlu'ndan çalışmalara katılmasını istediğini ancak Davutoğlu'nun bu isteği geri çevirdiği söyleyen Selvi, konuşmanın kısa sürede yeni parti konusuna geldiğini söyledi.

"Her halinden sıcak bir görüşme olmadığı belli"

Selvi, şunları anlattı:

Davutoğlu, 22 Nisan tarihinde 14 maddeden oluşan bir açıklama yapmıştı. Ayrıca ramazanda Diyarbakır'da bir iftar organizasyonuna katılıp konuşmuştu. Erdoğan bunları ima ederek 'Konuşmalar yapıyormuşsun' diyor. Davutoğlu, 'Bunlar sizin için sürpriz değil. Zaten görüşlerimi size sunmuştum' diye karşılık veriyor. Parti sorusu bu diyaloğun üzerine geliyor. Erdoğan 'Parti kuruyormuşsun' diye soruyor. Davutoğlu, 'Benim bir irade beyanım olmadı' diyor. Görüşme, Davutoğlu'nun 'Ben sizi bayram için aramıştım. Bayramınız mübarek olsun' sözüne Erdoğan'ın 'Bayramın mübarek olsun' yanıtı ile bitiyor. Her halinden sıcak bir görüşme olmadığı belli.

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