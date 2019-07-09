Cinayet sanığının yeri 100 güvenlik kamerası incelenerek tespit edildi!

ADANA'da, para yüzünden tartıştığı 48 yaşındaki İsmail Dallı'yı av tüfeğiyle öldüren 29 yaşındaki Sefa Erbaşlı'nın saklandığı yer, 100 güvenlik kamerası incelenerek tespit edildi. Polis Erbaşlı'yı suç aleti ile birlikte yakaladı.

5 Temmuz’da Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde iddiaya göre, alüminyum doğramacısı Sefa Erbaşlı, arkadaşı olan İsmail Dallı'nin önerisiyle Rıza Çakır ile ortalık kurdu. Bir firmanın çadır yapımını üstlenen Erbaşlı, Çakır'a 10 bin lira borçlandı. Ancak bu paranın da sadece 4 bin lirasını ödedi. Kalan 6 bin lirasını alamayan Çakır ve Erbaşlı arasında telefonda tartşma çıktı. İsmail Dallı ve Rıza Çakır ile buluşmaya gelen Sefa Erbaşlı otomobilinin içinden, av tüfeğiyle ateş açtı.

100 güvenlik kamerası incelendi

Yaralanan İsmail Dallı hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri firari Sefa Erbaşlı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, 100 güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelinin Adana'nın Pozantı ilçesine gittiğini saptadı. İlçede araştırma yapan polis, Erbaşlı'yı suç aleti tüfekle yakaladı. Emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullanan Erbaşlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.