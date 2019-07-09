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MSB duyurdu K. Irak'ta 3 terörist daha öldürüldü

MSB duyurdu K. Irak'ta 3 terörist daha öldürüldü

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyi Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 'Pençe Harekâtı' ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtında PKK hedeflerinin vurulduğunu, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

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