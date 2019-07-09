Sevilla’dan Galatasaray'a ‘Mesa’yı verelim’ önerisi

Galatasaray’ın Banega için görüşmelerde bulunduğu Sevilla, Sarı-Kırmızılılardan Fernando’nun transferini istedikten sonra sürpriz bir hamle yaptı.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Sevilla'nın Arjantinli yıldızı Ever Banega'yı kadrosuna katmak için İspanyol ekibini ikna etmeye çalışırken Marca'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Marca’da yer alan haberlere göre, “Banega transfer listesinde değil, planlarımızda yer alıyor” açıklamalarını yapan sportif direktör Monchi, Brezilyalı oyuncunun karşılığında Galatasaray’a Mesa’yı önerdi.