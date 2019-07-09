HABER /  GALATASARAY

Sevilla’dan Galatasaray'a ‘Mesa’yı verelim’ önerisi

Sevilla’dan Galatasaray'a ‘Mesa’yı verelim’ önerisi

Galatasaray’ın Banega için görüşmelerde bulunduğu Sevilla, Sarı-Kırmızılılardan Fernando’nun transferini istedikten sonra sürpriz bir hamle yaptı.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Sevilla'nın Arjantinli yıldızı Ever Banega'yı kadrosuna katmak için İspanyol ekibini ikna etmeye çalışırken Marca'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Marca’da yer alan haberlere göre, “Banega transfer listesinde değil, planlarımızda yer alıyor” açıklamalarını yapan sportif direktör Monchi, Brezilyalı oyuncunun karşılığında Galatasaray’a Mesa’yı önerdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstenmeyen adam ilan edilmişti! Arda Turan'ın yeni adresi belli oluyor
Foto Galeri İstenmeyen adam ilan edilmişti! Arda Turan'ın yeni adresi belli oluyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cinayet sanığının yeri 100 güvenlik kamerası incelenerek tespit edildi!
Cinayet sanığının yeri 100 güvenlik kamerası incelenerek tespit edildi!
Cep yakan kırmızı etin fiyatları düşüyor!
Cep yakan kırmızı etin fiyatları düşüyor!
MSB duyurdu K. Irak'ta 3 terörist daha öldürüldü
MSB duyurdu K. Irak'ta 3 terörist daha öldürüldü
Doları nasıl etkileyecek? Çetinkaya'nın görevden alınması sonrası analistler endişeli
Doları nasıl etkileyecek? Çetinkaya'nın görevden alınması sonrası analistler endişeli
CHP Kozan üyesi Yaşar Yıldız Eren Erdem için 74 kilometre yürüyecek
CHP Kozan üyesi Yaşar Yıldız Eren Erdem için 74 kilometre yürüyecek
Erdoğan'ın parti kuruyormuşsun? sorusuna Davutoğlu'ndan çok konuşulacak yanıt
Erdoğan'ın parti kuruyormuşsun? sorusuna Davutoğlu'ndan çok konuşulacak yanıt
ÖNCEKİ HABERLER
Emre Uyar Adriana Lima aşkı ortaya çıktı Emre Uyar mesleği şirketleri
Emre Uyar Adriana Lima aşkı ortaya çıktı Emre Uyar mesleği şirketleri
Emre Uyar kimdir aslen nereli Adriana Lima'nın sevgilisi ne iş yapıyor?
Emre Uyar kimdir aslen nereli Adriana Lima'nın sevgilisi ne iş yapıyor?
AÖL sonuçları açıklanıyor MEB açık lise sınav sonuçları
AÖL sonuçları açıklanıyor MEB açık lise sınav sonuçları
Adriana Lima'nın sevgilisi kim çıktı Türklerden vazgeçemiyor
Adriana Lima'nın sevgilisi kim çıktı Türklerden vazgeçemiyor
Ali Babacan için AK Parti'den ilk yorum Muharrem Sarıkaya yazdı
Ali Babacan için AK Parti'den ilk yorum Muharrem Sarıkaya yazdı
LGS tercih rehberleri başvuru sürecini hızlandırdı
LGS tercih rehberleri başvuru sürecini hızlandırdı
Avrupa Birliği'nden hadsiz Türkiye açıklaması! Kabul edilemez
Avrupa Birliği'nden hadsiz Türkiye açıklaması! Kabul edilemez
YKS sonuçları ÖSYM ne zaman açıklanacak 2019 sonuç ekranı
YKS sonuçları ÖSYM ne zaman açıklanacak 2019 sonuç ekranı
Yorumlar