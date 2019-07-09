Apple'ın kurucusu Steve Wozniak uyardı: Facebook'u silin

Apple'ın kurucularından Steve Wozniak, kullanıcıların Facebook hesaplarını silmesi konusunda çağrı yaptı.

Apple'ı Steve Jobs ile birlikte kuran Steve Wozniak, Facebook kullanıcılarını uyardı. Wozniak, gizlilik sorunları sebebiyle ciddi güvenlik sorunları olduğunu belirtti. Kullanıcıları Facebook hesaplarını silmesi yönünde uyardı.



Wozniak'ın bu açıklamalarının dayanak noktası ise 2016 yılında yapılan ABD başkanlık seçimlerine dayanıyor. Facebook'ta 50 milyon kullanıcının kişisel verilerini seçimleri etkilemek için kullanmakla suçlanan İngiliz şirket Cambridge Analytica ile ilgili yaşananlar Facebook'un kullanıcıların gizliliğini gerektiği gibi sağlayamadığını ortaya çıkarmıştı.







Facebook, yaşanan olaylar sonrası kullanıcı bilgilerinin uygunsuz bir şekilde Cambridge Analytica şirketiyle paylaşıldığı skandalla ilgili 87 milyona yakın kullanıcının etkilendiğine inandığını açıklamış ve tepki çekmişti.