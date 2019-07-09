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İstanbul'a hiç gitmedi ama trafik cezası yedi

İhlas Haber Ajansı
İstanbul'a hiç gitmedi ama trafik cezası yedi

TEKİRDAĞ'da yaşayan bir çiftçi, hayatında hiç gitmediği İstanbul'da trafik cezası yediğini öğrendi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan Nazım Aydoğan hayatında otomobille hiç gitmediği İstanbul'da kırmızı ışık ihlali yaptığı için 235 lira trafik cezası yediğini öğrendi. 

Malkara’nın Tete Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan Nazım Aydoğan’ın 59 KA 667 plakalı otomobiline, İstanbul Sultanbeyli’de kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle 26 Aralık 2018 tarihinde 235 lira trafik cezası geldi. 

Tebliğ edilen ceza kağıdını okuyunca şoke olan çiftçi Nazım Aydoğan, “Hayatımda hiç otomobilimle gitmediğim İstanbul’dan arabama kırmızı ışık ihlali yapıldığı gerekçesiyle 235 lira para cezası geldi. Ben bu cezayı kabul etmiyorum. Benim yaşım 72, arabamla Tekirdağ dışına çıkmam, kendimden başka şehir dışında arabamı da kullanan olmadı. Gerekirse köyden şahitler de var. Hayatımda hiç vesayetle İstanbul’a gitmiş adam değilim. Bu suçu kabul etmiyorum” dedi. Aydoğan, haksız bulduğu cezanın bir an önce iptal edilmesini istiyor. 

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