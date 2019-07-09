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Bakan Fahrettin Koca genelgeyi duyurdu! Yoğun bakımlarda yeni dönem!

Bakan Fahrettin Koca genelgeyi duyurdu! Yoğun bakımlarda yeni dönem!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplum sağlığı hassasiyeti bakımdan önemli bir konu olan yoğun bakımlarda hasta ziyareti genelgesini yayımladıklarını duyurdu.

Genelgeye göre yoğun bakımda tedavi gören hastalar, hastane yönetiminin ve sorumlu hekimin belirleyeceği koşullar çerçevesinde ziyaret edilebilecek.

Genelgeyi sosyal medyadan duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yoğun bakımlarda hasta ziyareti genelgesini yayımladıklarını açıkladı.

Vatandaşların yoğun bakım servislerinde yatan yakınlarını ziyaret edebilmeleri için gerekli esasları belirleyerek 81 il müdürlüğüne gönderdiklerini belirten Koca, “Genelgede belirlediğimiz esaslara göre, yeni doğan dâhil, tüm yoğun bakım servislerine hasta ziyaretçisi kabul edilebilir. Ancak hastanın sağlık durumu dikkate alınarak, hekim tarafından ziyaret kısıtlaması getirilebilir. Hekimlerimizin birinci önceliğinin, hastanın zarar görmemesi olduğu unutulmamalıdır. Bu sebeple hekimin ilgili hasta veya yoğun bakımdaki diğer hastalar için bir sakınca gördüğü durumlarda ziyaret için ısrar edilmemelidir” dedi.

İşte o yeni genelge;

''Mahremiyetlerine dikkat edilerek yapılmalı''

Hasta ziyaretlerinin 24 saat esaslı olabileceği gibi ziyaret saati uygulamasının servisten servise değişebileceğinin altını çizen Koca, “Sağlık personelinin hasta yakınına, hastanın durumuna dair gerekli bilgilendirmeyi yapması gerekmektedir. Ziyaretçiler yoğun bakım servislerine görevli sağlık personelinin refakatinde başta el hijyeni olmak üzere gerekli görülen tedbirlere riayet ederek alınmalıdır. Ziyaret diğer hastaları rahatsız etmeyecek şekilde ve mahremiyetlerine dikkat edilerek yapılmalı; makul ve mümkün olan en kısa sürede sonlandırılmalıdır. Ziyaretçi kendi hastası dışında başka hastaya ve hasta bakım malzemelerine temas etmemelidir” ifadelerini kullandı.

Hastane idaresi  ziyaretçi kısıtlaması yapılabilecek

Toplumda bulaşıcı hastalık sıklığında artış olduğu durumlarda hastane idaresi tarafından ziyaretçi kısıtlamasının da yapılabileceği bilgisini veren Koca, ziyaretler sırasında hastane yönetimlerinin belirlediği hijyen kurallarına uyulmasının hastaların sağlığı açısından oldukça önemli olduğunu kaydetti.

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