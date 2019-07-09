"Tek adamlar geldikleri gibi giderler" diyen Dilipak'tan tartışılacak yazı!

Yeni parti iddialarıyla ilgili kaleme aldığı yazısında "Tek adam’lar geldikleri gibi giderler. " diyen Abdurrahman Dilipak, "Tek adamın yandaşları ve karşıtları, önce örtülü, sonra açık bir çatışmaya girerler ve ülke perişan olur" değerlendirmesi yaptı.

Yeni Akit gazetesi yazarı Dilipak, "Siyasetin yolları taşlıdır" başlığıyla yayımlanan yazısında yeni parti kurma çalışmalar yapanlar için "Niye siyasi bir gelecek için hazırlık yapmak isteyenler, politik bir istişare zemini oluşturmazlar internette! Bu kişilerin fikirlerini öğrenelim, kadrolarını tanıyalım, alameti farikalarını görelim. " ifadelerini kullandı.

Dilipak'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Kafayı kiraya vermek, sürüleşmek"

Birilerinin yokluğunda kendinize varlık aramayın. Birileri ya da bir fikir, niçin olmamalı ise sizin adamınız ve fikrinizin ondan üstünlüğü ne, onu görelim. "Bana güven gerisini merak etme sen" diye bir şey yok. Biz "sözü dinleyecek, doğrusuna tabi olacağız", "Adamın ehliyet ve liyakatına bakacak, ona göre karar vereceğiz." Başka türlüsü olmaz. Başka türlüsü "kafayı kiraya vermek", "sürüleşmek" anlamına gelir. Biz kimsenin İlahı ve Rabbi olmadığımız gibi, ne din büyükleri, ne de devlet büyükleri bizim İlahımız ve Rabbimiz değildir ve olamaz. Dikkat edin, ihtirasla istediğiniz her şey imtihanınız olur ve siyasetin yolları taşlıdır.

"Tek adam’lar geldikleri gibi giderler"

Herkes adamını bulup işini yapma çabasında. Siyaseti ele geçirme, ya da arka bahçede pazarlıklarla işi götürme çabasında. Kolay olan "tek lider" çözümü. Bu sanal bir çözümdür. Tek adam’lar geldikleri gibi giderler.

"Ülke perişan olur"

Bir yere kadar faydalı gibi" gözükse de “Her şeyi bilen” bir liderlik toplumu bir kişinin heva, heves ve zannının siyasi kobayına dönüştürür ve o gücü ele geçirmek ya da o güce ulaşmak için yaklaşmak isteyenler ve uzaklaştırılanlar hem kendi aralarında hem de birbirlerine karşı çatışmaya girerler. Tek adamın yandaşları ve karşıtları, önce örtülü, sonra açık bir çatışmaya girerler ve ülke perişan olur.

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