Meral Akşener'den HDP vekillerin başlattığı oy tartışmasına sert tepki!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde Meclis'te HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan başlattığı oy tartışmasına çok sert sözlerle tepki gösterdi.

İYİ Parti lideri Akşener partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Geçtiğimiz hafta Meclis grubumuz bazı önergeler verdi. 74 yiğidimizin katili bir teröristin araştırılmasını istedik. AK Parti, MHP ve HDP’nin oylarıyla reddedildi. Sonra Washington Post bir teröristin yazısını yayınladı hemen AK Parti’den tepki geldi. TRT ile Washington Post’u aynı rezalete alet edenlere yazıklar olsun.

Meclis'teki oy tartışması: HDP ile birlikte bize saldırmaları çok doğal

Teröristbaşı ile mektup arkadaşı olanların HDP ile birlikte bize saldırmaları çok doğal. Mektup arkadaşlığı ile başlayan sürece bakar mısınız? MHP’li yöneticilere sesleniyorum, terörle aranıza mesafe koyun."

"HDP Grup Başkanvekili HDP’nin oyları ile Meclis’e girdiğimizi söyledi. Bakan ve gazeteci kılıklı troller hemen açıklama yapın diye bekledi. Madem 24 Haziran'da HDP bizi destekledi, HDP’ye kim oy verdi? Biz bu matematik hesabından beynimiz yandığı için demokrasi mücadelesi verdik, yeni parti kurduk. İktidarı ile muhalefeti ile bütün partiler 17 yıldır siyasetteler. Türk siyasetinde tabloyu İYİ Parti değiştirdi. Bu başarımızın birilerine ciro edilmesine müsaade etmeyiz.

''Kendi evlatlarını öldüren bir cinayet şebekesini savunmaktan başka ne yaptınız''

Erdoğan ve ortaklarının durmadan körüklediği toplumsal kutuplaşma milletimizin önündeki en büyük beladır. Biz buna uymayacağız. Türk milletinin kucaklaşmasına engel olamayacaksınız. O anaların umudu olacağız. Er ya da geç o bayram sofrasında buluşacağız. Kendi evlatlarını öldüren bir cinayet şebekesini savunmaktan başka ne yaptınız. 17 yıldır oynanan tiyatronun son perdesi İstanbul’da kapandı. Her insanımızın canını aziz bileceğiz. Milletimiz mutlu, ülkemiz huzurlu, Türkiye iyi olacak. 82 milyonun el ele verince çözemeyeceği sorun yoktur."

''Sayın Erdoğan buna açıklama getirmeli''

Geçtiğimiz hafta yakın tarihimizdeki iki, büyük acının yıl dönümünü andık. Madımak ve Başbağlar. Milletimize kasteden bu alçakça katliamları kınıyorum. Sayın Erdoğan geçtiğimiz hafta Japonya ve Çin’e geçti. Sayın Erdoğan’dan Doğu Türkistan’daki zulme sessiz kalmamasını söyledim. Sayın Erdoğan’ın Doğu Türkistan’da Türklerin mutlu olduğunu söylediğini yazdı Çin medyası. Sayın Erdoğan buna açıklama getirmeli.

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı zulme sessiz kalmamalı. Bir yerde bir gök bayrak düşse başka yerde bir al bayrak yükselir. Bu öksüz Türklüğümüz senin gibi Çin'in ipeğine kananı çok gördük. Biz Azapayları unutmayacağız, unutturmayacağız.