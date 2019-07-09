Milyarder iş adamının yaptıkları mahkemede ortaya çıktı! Reşit olmayan 14 yaşındaki kızları...
Geçmişte çeşitli sapkınlıklarıyla müebbet hapis cezası istenen ancak 13 ayla kurtulan Jeffrey Epstein'ın önceki gün çıktığı duruşmada neler yaptığı teker teker açığa çıktı.
Amerikalı milyarder finansçı Jeffrey Epstein, seks amaçlı insan ticareti yapmakla suçlanıyor. ABD başkanı Donald Trump'ın bir dönem en yakın arkadaşı olan Epstein, mahkemede ortaya çıkan sapkınlıklarıyla adeta kan dondurdu. Mahkemede iş adamının, 14 yaşında olan reşit olmayan kızları cinsel arzularını tatmin etmek için istismar ettiği belirtildi.
66 yaşındaki ABD'li milyarder iş insanı Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla tutuklandı. Jeffrey Epstein'in 2002 ve 2005 yılları arasında New York ve Florida'daki evinde aralarında 14 yaşında reşit olmayan kızların da olduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı.
Kurbanlar tarafından bulundu: Davaya bakan savcı, milyarderin istismarda bulunduğu reşit olmayan kızların, çalışanları ya da kurbanları tarafından bulunup getirildiğini açıkladı.
Uygunsuz fotoğraf bulundu: Geçtiğimiz cumartesi günü tutuklanan Jeffrey Epstein'in Manhattan'daki evini polis bastı ve evde çok sayıda uygunsuz fotoğraflar bulundu. Fotoğraflardaki bazı kişilerin yaşlarının oldukça küçük olduğu bilgisi verildi.