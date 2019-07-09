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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Saraybosna'da son dakika açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Saraybosna'da son dakika açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Saraybosna'da son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan, "BM'ye göre sadece Suriyeli sığınmacılar için 37 milyarı aşan bir harcama yaptık" diye konuştu.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Zirvesi'ne katılan Erdoğan "Türkiye düzensiz göç akınında Avrupalı dostlarımızdan beklediğimiz desteği ve insani tavrı göremedik" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye halihazırda 3.6 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. BM'ye göre sadece Suriyeli sığınmacılar için 37 milyarı aşan bir harcama yaptık" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"37 milyarı aşan bir harcama yaptık"

-Kıta genelinde yükselen dışlayıcı tavırlar, Avrupa Birliği'nin umut olma potansiyelini de tehdit ediyor. Avrupa Birliği'nin Balkanlar'ın Avrupa ile birleşme idealine sahip çıkacağını umut ediyoruz.

-Göç, insan kaynağımızın kalitesinin artırılması gibi meselelere yoğunlaşacağız. Biliyorsunuz son birkaç yıldır bölgede çok ciddi bir insan hareketliliği yaşanıyor. Suriye, Irak, Afganistan ve Kuzey Afrika kaynaklı yoğun bir göç baskısıyla karşı karşıyayız. Türkiye halihazırda 3.6 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. BM'ye göre sadece Suriyeli sığınmacılar için 37 milyarı aşan bir harcama yaptık. 

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