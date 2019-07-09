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Vedat Muriç'in sözleşme detayları belli oldu

Vedat Muriç'in sözleşme detayları belli oldu

Fenerbahçe, Vedat Muriç için Çaykur Rizespor'a 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. İşte Çaykur Rizespor'a gidecek oyuncular...

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi'in sözleşme detayları belli oldu.

Fenerbahçe, Kosovalı golcü için Çaykur Rizespor'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca, Burak Albayrak, Tarık Çetin, Mahsun Çapkan bonservisiyle, Oğuz Kağan ise kiralık olarak verilecek.

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