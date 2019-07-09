Fenerbahçeli Vedat Muriç'in acı dolu hayat hikayesi: Annem soğan ekmekle kandırıyordu bizi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muric, savaş ortamında geçen çocukluk yıllarında büyük zoruluklar yaşadı.
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın elinde kaptığı golcü futbolcu Vedat Muric, Gençlerbirliği forması giyerken 2016 yılında Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda Kosovalı bir çocuk olarak Kosova Savaşı'nda yaşadıklarını anlattı.
Savaş sırasında yaşadıklarını hatırlamak istemediği anılar olarak anlatan Muric, "Küçükken hatırladığım şeyler var. Evimizden başka yere göç etmek zorunda kaldık savaş bitene kadar. Ailecek gittik. Bir yerde 50-55 kişi kalıyorduk. Göç ettikten sonra sadece bir odada 50-55 kişi kalmaya başladık. Onun öncesinde iki gün şişelerin üzerinde bodrumda yattık." ifadelerini kullanmıştı.
O dönem günde 50 kişiye toplam sadece 2 litre süt verildiğini anlatan Muric, şunları kaydetmişti: "Çocuğum o zamanlar, bir şeyler istiyoruz. Annemden yemek istediğimde, verecek bir şeyi olmadığı için ağlıyordu. Soğan ekmekle kandırıyordu bizi, sonra yine acıkıyorduk yine soğan ekmek. Artık çaresizlikten ağlıyorlardı. Çay gönderiyorlardı, her aileye kaç kişi olursa olsun sabit şeyler veriliyordu.
Ailemiz çayı şekersiz içip şekeri bize veriyordu. Hatırladıklarım bunlar. O dönemden kalan çok kötü hatıralar. Televizyonda gördüğümüz Suriyelilerle aynıydık ki onların durumları daha vahim. O günlerden bugünlere gelmek umutsuz bir hayaldi. İnşallah daha iyi yerlere de geleceğim."