Fenerbahçeli Vedat Muriç'in acı dolu hayat hikayesi: Annem soğan ekmekle kandırıyordu bizi

O dönem günde 50 kişiye toplam sadece 2 litre süt verildiğini anlatan Muric, şunları kaydetmişti: "Çocuğum o zamanlar, bir şeyler istiyoruz. Annemden yemek istediğimde, verecek bir şeyi olmadığı için ağlıyordu. Soğan ekmekle kandırıyordu bizi, sonra yine acıkıyorduk yine soğan ekmek. Artık çaresizlikten ağlıyorlardı. Çay gönderiyorlardı, her aileye kaç kişi olursa olsun sabit şeyler veriliyordu.