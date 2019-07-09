Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Tek bir numune isimden bahset

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklenerek ''CHP'nin ucuz siyasi kafasına göre cumhurbaşkanı tarafsız olmalıymış. Sayın Kılıçdaroğlu yüreği varsa tek bir numune isimden bahsetsin'' ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Tarafsız Cumhurbaşkanı ol, başımızın üstünde yerin olsun" sözleri yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli'nin hedefinde Kılıçdaroğlu vardı. İşte Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satırbaşları:

"Tarihimizin en uygun hükümet politikası sağlanmıştır"

"-Sayın Erdoğan yüzde 52 oy oranıyla seçilirken, Cumhur İttifakı da Meclis'te sayısal çoğunluğu elde etmiştir. Ardından 1. Bakanlar Kurulu'nu toplamıştır. Tanzimat'tan bugüne kadar geçen sürede edindiğimiz bilgilerin kılavuzunda, tarihimizin en uygun hükümet politikası sağlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, milli misyon ve vizyon 2053 ve 2071 hedeflerinin altyapılarını oluşturacak, siyasal uzlaşmayı ulaştıracaktır.

''Devlette çift başlılığa neşter vurmuştur''

- Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 2023'ün emniyetli ana kulvarıdır. Devlette çift başlılığa neşter vurmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Türkiye'nin önünü açmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle sahnenin önünde tarafsız arkasında siyasi ve ideolojik saiklerle hareket eden dönem kapandı.

''Bize Cumhuriyet tarihinde tarafsız bir Cumhurbaşkanı göstersin''

- CHP'nin ucuz siyasi kafasına göre Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıymış, partisiyle bağı kesilmeliymiş. Sayın Kılıçdaroğlu bize Cumhuriyet tarihinde tarafsız bir Cumhurbaşkanı göstersin. Millet, zillete rağmen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sevmiştir. Kılıçdaroğlu'nun kıllanması, kriz ayinine çıkması çarpık bir siyaset hastalığıdır. CHP Genel Başkanı'nın İstanbul'a yaptığı bir ziyaret esnasında gönlüne inen perdenin, düşünme melekelerini de etkilediğine herkes şahit olmuştur.

''CHP'nin takoz koyma hevesleri ters tepecektir''

- Kılıçdaroğlu eski sistemde biz de rahatsızız dedi, madem bu kadar rahatsızdın bu kadar beyhude çırpınışa ne gerek vardı. Kılıçdaroğlu, şafak vakti başka karanlık basınca başka konuşmaktadır. Kılıçdaroğlu için bazen hüzünleniyorum. İBB'nin yeni başkanı üstüne vazife olmayan her şeyle uğraşmaktadır. İstanbul'un yeni belediye başkanı da boş zamanlarında makamında otururken, geri kalan zamanında Diyarbakır'a gitme isteğiyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Terörist Demirtaş hasreti ise bu şahısta günden güne kabarmaktadır. Yeni sistem olmuştur. CHP'nin takoz koyma hevesleri ters tepecektir. Kendi içimizde bir olmazsak, bölünüp parçalanmamız kesindir. Türkiye'yi heba ettirmeyeceğiz. Bu vatan bölünmeyecek.

''Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci yılını heyecanla kutluyorum''

- Ezanı susturmaya hiçbir bozguncunun gücü yetmeyecektir. Kahramanlık ruhun bedene karşı müstesna bir zaferidir. Türk milleti kahramandır, MHP ile Cumhur İttifakı, bu bayrağın ilelebet dalgalanması için sorumludur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci yılını heyecanla kutluyorum.

''Görevini layıkıyla yapamayan gider''

- Hiçbir kurum ve kuruluş milli iradenin önünde ve üstünde değildir. Merkez Bankası Başkanı hükümet tarafından ataması yapılan bir bürokrattır. Görevini layıkıyla yapamayan gider. Devletteki işleyiş bu olmalıdır. CHP sözcülerinin 'Yeni doğmuş, sütle beslenen sığır yavrusuna ne denir? sorusunu yanıtlaması Türkiye için daha hayırlı bir iş olur.