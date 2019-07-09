Erdoğan gafı olay olan NTV spikeri Oğuz Haksever ekranlara veda ediyor
Art arda yaptığı gaflarla son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan deneyimli NTV spikeri Oğuz Haksever'in emekliliğini istediği iddiası ortalığı karıştırdı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, Türk haber sunucusu, muhabir, editör ve televizyon yapımcısı olan 62 yaşındaki Oğuz Haksever'in emekliliğini istediğini önceki akşam sosyal medya hesabından duyurdu. Konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmezken, Oğuz Haksever'in kısa bir süre içinde NTV'den ayrılacağı konuşuluyor.
Haksever, Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yassıada ziyareti ve oradaki açıklamalarının ekrana geldiği sırada, büyük bir gafa imza atmıştı. Mikrofonunun açık kaldığının farkında olmayan deneyimli sunucunun "Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun…" dediği duyulmuştu.
Özür dilemişti: Haberin yayılmasının ardından Haksever özür dileyerek, "Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir" ifadelerini kullanmıştı.
Rejiye tepki göstermişti: Haksever geçen ay ise rejiye tepki gösterirken yine seyirciye yakalanmış ve video kısa sürede internette viral olmuştu.