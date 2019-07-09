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YKS sonuçları ÖSYM ne zaman açıklanacak 2019 sonuç ekranı

YKS sonuçları ÖSYM ne zaman açıklanacak 2019 sonuç ekranı

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak aratşırması hayalindeki üniversiteye girmek için tercih işlemlerini bekleyen öğrencilerin gündeminde. ÖSYM sınav takvimine göre YKS yani üniversite sınav sonuçları 18 Temmuz'da açıklanacak. 150 ve 180 puan üzeri alanlar tercih yapabilecekler.

Haziran ayında düzenlenen YKS sınavı sonuçları için adaylar sabırsızlıkla bekliyor. Peki YKS hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM'nin paylaştığı takvime göre YKS sonuçları 18 Temmuz Perşembe günü erişime açılacak. İşte YKS sonuçlarına ve tercih kılavuzuna dair detaylar…

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: ÖSYM’nin takvimine göre, YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 Perşembe günü erişime açılacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ancak bu yayınlanan kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor.

2019 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLA

MERKEZİ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK: Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na tercih süresi içinde ÖSYM'nin “http://www.osym.gov.tr” internet adresinden erişebilecek. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Adaylar tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacak.

KİMLER YKS TERCİHİ YAPABİLİR: Kılavuzda tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2019-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar, tablo 4'teki yükseköğretim programlarını ise 2019-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecek.

Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacak. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu olmayacak. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecek.

2019-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacak. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin “https://sonuc.osym.gov.tr” adresinden adaylara duyurulacak, sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN: YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak.

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