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Savcı Sayan atölyede çalışan kadınları paylaştı Barış Atay cevap verdi!

Savcı Sayan atölyede çalışan kadınları paylaştı Barış Atay cevap verdi!

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın, kentteki işçileri ziyaretine ilişkin Twitter paylaşımına Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'ın yanıtı Sayan'ın tepkisini çekti. Tartışmaya Twitter kullanıcıları da dahil olunca Barış Atay "TT" oldu. Tartışma sosyal medya üzerinden devam ediyor.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'la TİP Milletvekili Barış Atay Twitter üzeriinden tartıştı. Tartışmanın konusu ise Ağrı'da bir atölyede çalışan işçiler oldu. Barış Atay Savcı Sayan'a laf atmaya kalkınca Twitter kullanıcıları ağzının payını verdi. 

Sayan, Twitter hesabında "Zara, H&M, LC Waikiki ve Polo'nun ürünleri, Ağrı’daki atölyelerde dikiliyor... Avrupalı kadınlar Ağrı’da yoksul mahallelerde oturan kızların diktikleri elbiseleri giyiyorlar. Nereden nereye...Bir de terörün olmadığını düşünün" mesajıyla ziyarete ilişkin fotoğrafları paylaştı.

TİP Milletvekili Barış Atay, Sayan'ın bu mesajına "Halk sömürülüyor diye zevkten dört köşe olmuş" şeklinde yanıt verince Twitter'da tartışma başladı.

Sayan Atay'a "Yol yapmayalım, fabrika yapmayalım, Kürtler metropollere göç etsin, merdiven altı üretim yerlerinde gündelikçi olsun. Sen de 'solculuk' adına onların duygularını sömür" diye yanıt verdi. Twitter kullanıcılarının da tartışmaya katılmasıyla birlikte Barış Atay, "trending topic (TT)" oldu.

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