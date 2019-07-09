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Fehmi Koru'dan Ali Babacan yorumu! Bunun arkası gelecektir

Fehmi Koru'dan Ali Babacan yorumu! Bunun arkası gelecektir

Usta gazeteci Fehmi Koru, Ali Babacan'ın 18 yıl sonra kurucusu olduğu partiden istifa etmesini değerlendirdi. Koru istifayla ilgili Ak Parti'yi suçladı ve neler neler anlattı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan, kurucusu olduğu AK Parti'den 18 yıl sonra istifa etti. 

Babacan uzun zamandır sözü edilen yeni partinin startını resmen vermiş oldu. Babacan, ''İnanıyorum ki, karşı karşıya olduğumuz sorunların çözümü, ancak, temsil gücü yüksek ve geniş bir kadro çalışmasıyla mümkün olacaktır'’ diyerek dün istifa kararını kamuoyuyla paylaştı. 

Babacan’ın AK Parti’den istifası yurt içinde ve yurt dışında da büyük yankı uyandırdı. yabancı ajanslar dün istifa kararını acil koduyla verirken Türkiye’den de bir çok köşe yazarı bu kararı köşelerine taşıdı. 

AK Parti ve DP kopuşların başarılı örneği

En baştan beridir hep Abdullah Gül’den yana tavır alan usta gazeteci Fehmi Koru da bugünkü yazısında Babacan’ın kararını değerlendirdi. Siyasi tarihimizde şimdikine benzer dönüm noktalarının az olmadığını belirten Koru, Demokrat Parti ile AK Parti’nin kopuşların doğurduğu başarılı birer örnek olduğuna vurgu yaptı. 

Babacan partiden kopmadı Ak Parti vazgeçti

Koru, Babacan’ın partiden kopmadığını ve AK Parti’nin Babacan ve birçok kurucu isimden vazgeçtiğinin altını çizerek, Ali Babacan ve onun gibi birçok kişinin partide varlıkları ile yoklukları arasında bir farkları kalmadığına dikkat çekti.

Vatana ihanet eleştirilerine tahammül etmek zorunda bırakıldı

Koru ayrıca Babacan’ın ekonominin sorumluluğunu omuzlarında taşıdığı günlerde ‘Vatana ihanet’ anlamına gelecek ağır eleştirilere tahammül etmek zorunda bırakıldığını anlattı.

Bunun arkası gelecektir

''Ayrışmanın iyice ortaya çıktığı son dönemlerde ise, partide sorumluluk taşıyan bazısı yeni isimlerin Babacan ve onun gibilere karşı sergiledikleri tavırları “Ayrılsalar da kurtulsak”anlamına gelecek kabalıktaydı'' diyen Koru; ''Ali Babacan’ın AK Parti’den ayrıldığını duyurmak için kaleme aldığı metin, kendisine destek verecek geniş toplumsal dinamiklerden oluşan arkadaşlarıyla birlikte tam da bunu yapmaya niyetlendiklerinin ilanı sayılabilir. Herhalde arkası da gelecektir’’ ifadelerini kullandı.

Hangi yazar bugün ne yazdı? 

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