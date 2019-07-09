15 temmuz şiirleri kısa-uzun 15 Temmuz şiirleri sayfası 2019

Türk halkının terör örgütü FETÖ'ye karşı yazdığı destanın 3. yılını pazartesi günü 15 Temmuz'da kutlayacağız. Tüm yurtta 15 Temmuz'da çeşitli etkinlik ve anmalarla kutlanacak bu destan günü için okunacak 15 temmuz şiirleriniz bizden. Uzun kısa 4 kıtalık ve 8 kıtalık 15 temmuz şiirleri derlemesi haberimizde.
Türk halkının yıllarca dilden dile büyük destan yazdığı diriliş ve kurtuluş günü olan 15 temmuz 2019 yılında pazartesi gününe denk geliyor. Hain FETÖ örgütüne karşı halkımızın ayaklandığı bu önemli gün tüm yurtta büyük çoşkuyla kutlanacak. 15 temmuzda okunacak 15 temmuz şiirleriniz ise bizden. Bu büyük güne yakışan ve en çoşkulu 15 temmuz şiirleri uzun-kısa formatları ile sizler için hazır.
5 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma günü yurt genelinde çoşkuyla kutlanacak.15 Temmuz şehitleri saygı ve özlemle anılacak. Bu anlamlı gün için okunacak en güzel 15 Temmuz şiirleri 8 kıtalık-10 kıtalık, uzun kısa şiirler haberimizde
RESMİ TATİL İLAN EDİLİDİ: 2017 yılında çıkarılan kanun maddesiyle 15 Temmuz günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü olarak anılıyor. Kahraman şehitlerimizin ruhuna dualar ediliyor, vatanımızın ve milletimizin bir daha böyle hain bir saldırı yaşamaması için önlemler alınıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü resmi tatil olacak. Bu yıl 15 Temmuz günü Pazar gününe denk geldiği için okullar tatil olmayacak.
ÖLÜM BİR HEDİYEDİR
Ölüm bir hediyedir 15 Temmuz'da
Biz ölmeyi seçtik ve de yaşatmayı
Biz öldük vatan yaşasın diye
Kalan zafer güzel vatana hediye
Kim ihaneti aklına bile getirebilir artık
Gördü 7 cihan Türk'ün gücünü
Ne kadar hain varsa hepsini çöpe attık
Kalmadı hiç aldık tüm şehitlerin öcünü.
VATAN YAHUT VATAN
Bir Temmuz ki ateşi yakmış geceği
Bir ağıt ki şehit anasından
İnletiyor alemi, yırtmış geceyi
Varsın gelsin zalimin tankı
Mazlumun ahı var üstünde
Bir de ezilmez ahlakı
Kalk ey şehit, şehadet vaktin geldi
Yurdunda kalleş dolu,
Ceddin, deden bu günü görseydi,
alnından öper seni, neslim derdi
Semda nur, duada ezan
ne düşman kalır ne de şeytan
sen bir dua et hele
işte yıkılmayacaktır Vatan o Zaman
15 TEMMUZ'DA MİLLETİN GÜCÜ
15 Temmuz 2016, saat 22 sularında,
Bir avuç satılmış köpek, boğaziçi semalarında,
Elinde benim tüfeğim,binmiş benim tankıma,
Üstüne yürüyor,ateş ediyor benim halkıma.
Derken; TRT binasını bastı darbeci asker,
Darbe bildirisini okuyor, esir spiker,
Tam ülke elden gitti gidiyor,
Başkomutan, halkı meydanlara davet ediyor.
Ey! hak sevdalısı yiğidim, sen istersin de millet durur mu?
Senin davetine icabet etmemek hiç olur mu?
Hele bir de; mevzu, memleket meselesi olunca,
Yüce Türk milletinin gücünün üstünde, güç olur mu?
Tek yürek oldu millet, bozguna uğradı cuntacı,
Zafer selaları ile inledi, ülkemin dört bir yanı,
Metin olun kardeşlerim, yerde kalmaz şehitlerimizin kanı,
İşte böyle, "ÖLÜMÜNE" kimseye vermeyiz biz bu vatanı.
Tuncay Amasyalı
MİLLETE BAKIN HELE!
Türk’e kefen biçenler, 15 Temmuz gecesi
Taylar gibi şahlanan millete bakın hele!
İmandan sonra vatan, aşkların en yücesi.
Cihat emrini alan millete bakın hele!
Bizdik o gece, bizdik, uçağa sapan atan,
Özgürlüğü uğruna mermiye kafa tutan!
Göğsünü siper eden, tankın altına yatan,
Aslan misali dalan millete bakın hele!
Damarında gezen kan, bayrak rengi kırmızı.
Ak yüreğinde mühür, hilaliyle yıldızı.
Asker doğar ve asker ölür erkeği, kızı;
Öz benliğini bulan millete bakın hele!
Aksakallı emretti; ölüme selam durdu
Başçavuş Ömer Halis, darbeci puştu vurdu.
İlk kurşun, ilk kahraman, tek başına bir ordu…
Cennette karar kılan millete bakın hele!
Kamyonuyla Şerife Bacı’m bir Nene Hatun.
Gelin de Safiye’yi, elinizdeyse, tutun.
Küçük dillerinizi Türkan Ana’yla yutun.
Gülerek şehit olan millete bakın hele!
F-16’ya yandı Hicabi’nin samanı;
Semalara yükseldi kör edici dumanı.
Mehmet egzoz tıkadı, dilettirdi amanı.
Şeytana ıslık çalan millete bakın hele!
Nice nice yiğitler Başkomutan emriyle,
Eline ne geçtiyse, taş, sopa, kemeriyle,
Her biri akıncıydı, çocuğuyla, piriyle,
Koşup meydana dolan millete bakın hele!
Hayranlık uyandırdı tavizsiz edaları,
Yeri, göğü inletti marşları, nidaları.
“Tekbir!”, “Allahuekber!” diyen gür sedaları
Semalardan duyulan millete bakın hele!
Halk yediden yetmişe, kalp kalbe ve kol kola,
Yoğun ateş altında vermedi tek bir mola.
Âdeta meleklerle karışıp, kutlu yola
Allah için koyulan millete bakın hele!
Kırk yıllık planları dört saatte çökerten,
İşgal heveslerini kahramanca göçerten,
Dosta parmak ısırtan, kâfire iç geçirten,
Haine korku salan millete bakın hele!
Darbeyi etti yalan; millete bakın hele!
Mücella Pakdemir
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ
Çok ,çok erken okundu selan
Daha tankların önüne geçmeden
Ve sen öldüğünü bilmeden...
Alt yazılı bir gecenin
Destanıydı ölümün sessizliğine
Koşan gözlerin
Kefenim olur belki
Diyerek giydiğin beyaz gömleğin
Kandan düğmeleri
Ne olur susma dedim sustun
Bana anlatmayacak mısın cenneti ?
İhtilal mi darbe mi
Gündüz hangisi ? Gece hangisi ?
Dur diyen ellerinde şahadet şerbeti
İçin yanarken içtiğin su gibi
Kana kana , doyasıya
Tadını anlat desem
Şahadetin tarifi olur mu ki ?
Çok ,çok erken okundu selan
Bin vurup , bir vurulmadan
Ve sen öldüğünü anlamadan...
15 TEMMUZ ŞEHİTLER MARŞI
Temmuzun onbeşi şehitler ölmez.
Bu millet liderinin sözünden dönmez.
Türkiyem haini asla affetmez.
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Durmak yok bizlere bugünden gayrı,
Hepimiz Mehmediz biz ayrı ayrı,
Tanklara siper olan bedenler ile,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Sular uyusa da düşman uyumaz,
Bu vatan uğruna göz uyku tutmaz,
Öyle bir destan ki; hiç unutulmaz,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Ya Allah,Bismillah,Allahu Ekber,
Kahraman milletim meydanda bekler,
Kutsal bir görev bu iyi nöbetler,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Osman Ali AYDIN-Yusuf DÜLGER
ÖMER HALİSDEMİR’E AĞIT
(On Beş Temmuz Şehitleri Anısına)
Ülkene sevdalıysan erken ölürsün çocuk
Yaşamak dururken ölüm korkutur insanı
Sen yine sevdandan vazgeçme
Bilirsin sevda büyütür insanı.
Hayallerinden vazgeçme çocuk
Ölüm korkutmasın seni yaşam capcanlı dururken
Şehitler serdarı Hazreti Hüseyin yoldaş olur sevdalıysan
Uhud kahramanı Hz. Hamza, devrim şehidi Kubilay
Ve yanında saf tutan nice Alperen .
Kara sevdaya tutulan erken ölür derler çocuk
Sen yine de vazgeçme sevdandan aziz bil vatanı.
Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına
O vakit koskoca bir millet saf bağlar ardından.
Kuş kadar canı vardır en değme yiğidin
Vatanım dersen o vakit ölmez, dirilirsin
Çiğiltepe Kahramanı Reşat gibi,
Kut’ül Amare serdarı Süleyman Askeri
O mübarek sultan Hüdavendigar gibi…
Her devirde bir Sadeddin Köpek çıkar karşına çocuk
Her devirde doğan güne kargış okuyup,
Gönülleri bulandıran bir meczup.
Hasmının başında togan kılıcını eksik etme o vakit
Unutma her Türk fedai doğar, her kalp ölmek için çarpar.
Sü uyur, düşman uyumaz derler çocuk
Sen uyanık kal, sen hatırla
Ardından iki yüz kırk şehit
Uyandırdı, de bizi o derin uykudan.
Sizler uyumadınız ve bizler uyandık
Ve bir parçamız bugün eksik kaldık.
Vatanı, bayrağı, milleti, devleti canından aziz bil çocuk
Kutsal bilirsen devleti, milleti bayrağı ve vatanı
Bir ulu çınara dönüşüverirsin
Delice kavrar köklerin toprağı
Ne esen bora koparır,
Ne boz bulanık akan nehrin toprağı.
Bak medh ü senalar okunuyor çocuk
Aydınlık günlerin doğumunu müjdeliyor en yanık sesler,
Sancağı Ebu Turab tutuyor
En önde Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem.
Kara sevdaya tutulan erken ölür derler çocuk
Aldırma, sen yine sevdalan, ölümüne hem de
Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına
O vakit koskoca bir millet çağlayarak akar peşinden.
En verimli çağında toprak olmak son değildir sana.
Ölümsüzlük gelip ilişir yakana
Türk milleti saf saf olur ardında
En körpe yürekler emrini bekler
Ne esen bora koparır o vakit seni bizden
Ne de boz bulanık akan nehirler…
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ
Bir çağ idi geldi geçti 15 temmuz
Kazındı hafızalarımıza
Milletimin cesurlukları
Kimi panzerin önüne yattı
Kimi kurşunlara siper etti gövdesini
Başaramadı darbeciler gayesini
Dünya gördü Türk’ün cesaretini
Kabul etmez kimsenin esaretini
Tank da silah da hiç bir şey durduramaz
İnanmış Türk Milletini
Asla korkutamaz
Manavgat / Sarılar
15 Temmuz Selam Olsun
SELAM OLSUN
Selam Olsun Tanka Karşı Dimdik Duran Kahramanlara
Selam Olsun Nene Hatunlara, Şerife Bacılara
Selam Olsun Ak Sakallı Yiğit Delikanlılara
Selam Olsun Ölüme Meydan Okuyan Tüm Canlara
Ve Selam Olsun Kefenim Sırtımda Diyen Başkomutanlara
Helal Olsun Bu Yiğitleri Doğuran Eli Öpülesi Analara
Helal Olsun Çanakkale Ruhunu Yaşatanlara
Helal Olsun Darbeye Darbe Yapan Korkusuzlara
Helal Olsun Meydanları Dolduran Güzel İnsanlara
Ve Helal Olsun Gövdesini Kurşuna Siper Eden Yürekli Adamlara
Yazıklar Olsun Tiyatro Diye Dalga Geçen Dalkavuklara
Yazıklar Olsun Darbeye Sevinen Kanı Bozuklara
Yazıklar Olsun Vatan Elden Giderken Kaygısızlara
Yazıklar Olsun Varlığımıza Diş Bileyen Namussuzlara
Ve Hakkımız Haram Olsun Kendi Milletine Silah Sıkan Soysuzlara
Cuma YAT
BU VATAN BİZİM
Destanın şanlı oğlu Oğuz bizim,
Çaldıranı toz eden Yavuz bizim,
Yürüdük tankların tam üzerine,
Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim.
Cumhurbaşkanım emretti : “sokağa çıkın”
Cesaret devini göğsüne takın,
Şu koşan nineye, dedeye bakın,
Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim.
Köprüler tutulmuş maşa ellerce,
İnsanlar sokağa aktılar sellerce,
Türküler söylenir kalır yıllarca,
Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim.
Şanlı bayrak elde gider hainin üstüne,
Ya kuzgun leşe der, ya devlet başa,
Millet bir oldukça yok telaşa,
Çocuklar rahat olun Temmuz bizim, bu vatan bizim.
Ekrem CİNOĞLU
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ
Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi
Yine bir tarih yazdın dünya bunun şahidi
Bir mucize yarattın 15 Temmuz gecesi
Can verdin vatan için yoktu bunun ötesi
O nasıl bir yürek ki, binlerce tanka bedel
Ölüm bile vız geldi, utandı senden ecel
Seninle gurur duydu Boğaziçi Köprüsü
Yeniden dile geldi Çanakkale türküsü
Seninle nöbette bak bu ülkenin tamamı
İşte böyle kutlanır demokrasi bayramı
Şimdi daha şanlı bak ay yıldızlı bayrağın
Ey şehit oğlu şehit önderisin her çağın
Yıldızları yağdırsak azdır senin üstüne
Bak adını nakşettik gönlümüzün büstüne
Şehitler asla ölmez ölümsüz her biriniz
Bil ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz.
Ahmet Selçuk İLKAN
DAVET
Dörtnala gelip Uzak Asya'dan
Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan
bu memleket, bizim.
Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak
ve ipek bir halıya benzeyen toprak,
bu cehennem, bu cennet bizim.
Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,
yok edin insanın insana kulluğunu,
bu dâvet bizim...
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
ve bir orman gibi kardeşçesine,
bu hasret bizim
Nazım HİKMET
ŞARKIMIZ BİZİM
Kırılır da bir gün bütün dişliler,
Döner şanlı şanlı çarkımız bizim.
Gökten bir el yaşlı gözleri siler.
Şenlenir evimiz barkımız bizim.
Yokuşlar kaybolur çıkarız düze.
Kavuşuruz sonu gelmez gündüze.
Sapan taşlarının yanında füze,
Başka alemlerle farkımız bizim.
Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman.
Görürler nasılmış neymiş kahraman.
Yer ve gök su vermem dediği zaman,
Her tarlayı sular arkımız bizim.
Gideriz nur yolu izde gideriz.
Taş bağırda, sular dizde gideriz.
Bir gün akşam olur, biz de gideriz.
Kalır dudaklarda şarkımız bizim.
Necip Fazıl KISAKÜREK
ON BEŞ TEMMUZ
Onlarca bomba attılar,
Ne uğruna savaştılar,
Bir milleti karşılarına aldılar,
En önemli kısmı unutup;
Şanlı bir milleti yok saydılar.
Tarihi zaferlerle dolu bir millet,
Elbette haine dur,diyecek.
Mermiler üstümüze yağdı,
Milyonlarca kahraman vatan için oradaydı.
Uğruna ne şehitler verdiğimiz vatanımızı,
Zalimler gördü nasıl savunacağımızı.
Serdar TOMBAK-Sınıf Öğretmeni
15 TEMMUZ DESTANI
Vatanın anası, her Türk kadını
Duyurdu dünyaya asil adını
İlk kurşunu atan yiğit Astsubay
Mevzu vatan ise işimiz kolay
Kıyama kalkınca, dağlar kıskandı
Bu aziz milletin derdi vatandı
Ve millet yürüdü, ezildi tanklar
Kaçacak yer arar hain alçaklar
Bir gecede destan yazan milletim
Düşünmez sonunu, der : Allah kerim
Vatan ve bayraktır tek hazinemiz
Ayrı gayrı yoktur, ortak derdimiz
Alçaklar kaleyi içten kuşatmış
Hainler vatanı dolarla satmış
Tarihte görmedik böyle ihanet
Köpekler kudurmuş tam bir melanet
Adsız kahramanlar yine sahnede
Korkak hainlerse para derdinde
Bir kere ölürüz vatan namustur
Mehter marşlarıyla meydanı coştur.
Enver Çapar
15 TEMMUZ GECESİ
Henüz bir çocuğum ben, beşinde sekizinde
Unutkanım epeyce, her şeyim bugünümde
Garip bir gece yaşıyorum, bir telaş var herkeste
Annem babam, komşular, bir garip endişede
Caddelere yönelmiş, tanklar, toplar silahlar
Meydanlarda insanlar, ellerinde bayraklar
Her yanda yankılanan, selalar ve dualar
Babama soruyorum ne demek bütün bunlar
Anlatıyor usulca, gözüme baka baka
Kötü niyetli insanlar, girmiş asker kılığına
Herkesi inandırmışlar, iyi olduklarına
Aldatmışlar herkesi, vatanı yıkmak uğruna
Kötü insanlar sarmış, ülkenin her yerini
İyi insan rolü yapıp, kandırmışlar askeri
Komutanlar güvenip, silah vermiş onlara
Alçakça doğrultmuşlar, silahları tüm halka
15 Temmuz Gecesi, halk düşürmüş maskeyi
Fark etmiş yıllar süren, nefreti hainliği
Yardım etmiş onlara, tüm düşman ülkeleri
Öldürmek istemişler, Cumhuru ve Reisi
Öldürmek istemişler, Cumhurbaşkanımızı
Onun için gönderdik, bütün dualarımızı
Seslendi bize sonra, alın bayraklarınızı
Meydanlara çıkarak, koruyun vatanınızı
Meydandaydı o anda, asker kılığındaki kötüler
Sandılar ki korkacak, cesur, güçlü iyiler
Şehit olma pahasına, üzerlerine yürüdüler
Kötüler çok korktular, sonunda pes ettiler.
Allah korudu bizi, vatanı ve milleti
Kahraman oldu herkes, kurtardı ülkesini
Çanakkale ruhuyla, bütün kalpler birleşti
Şükürler olsun Allah’ım, Yaşasın Demokrasi
Bilal ZEMİN
15 TEMMUZ GECESİ
Bir ses geliyor ya Rab!
Acep hangi darbeci zincir vuracak bedenimize…
Demir paletlerle geliyorlar …
Demir kanatlarla geliyorlar…
Üstümüze üstümüze geliyorlar…
Ateş kusuyorlar, nefret kusuyorlar.
Bilmez mi ki Allah’ın da bir hesabı var.
Bak bak ta ötelerden neler geliyor…
Çift kanatlı ebabil kuşları, yıkmaya geliyor bu hayâsız akını…
Ezanlar ve sela sesleri
Heyyalel Selah, Heyyalel Felah.
Şehrin bir ucundan yiğitler koşuyor
Akın akın melekler yere iniyor.
Şehit olmak için koşana
Tozu duman katıp düşmanının üzerine yürüyene andolsun ki yarınlar bizimdir…
Yaşasın 15 Temmuz şehidim…
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE
Yoğun bir sessizlikle başladı paletlerin boğaza oturuşu,
Kanatların sağır eden ıslığı,
Bunlar yıllarca vatanın asker deyip yoğurduğu
Bunlar bizlerin insan belleyip doyurduğu
Bunlar anaların hayr eyleyip evlat belleyip doğurduğu
Bunlar bir dinsizin köpekleri (affet bahçemde ki sadık köpeğim)
Bunlar ki hain nedir denildiğinde parmakların gösterdiği
Milyonlarca yüreğin ikiyüz elli kahramanı baş geldi hain binlere.
Yanaklar toprakla buluştu yürekler Hakla
Zaman önce Peygamberim Uhud da,
Ayın on beşi yılın en ilerisi, ümmeti islam vatanında.
Ne taşlar diyeyim ne oklar! bunlar kalbe uğrayıp sırttan geçiyor.
Tövbe ya Rab bu insanlar neler ediyor ?
Bir elden bayrak düşmüyor ama o beden yerde toprak soluyor.
Müdafaa için mübarek kalkınmaya ikiyüz elli yürek feda etti bendini
Kimler hırpaladı kimler vatanın diğer yanlarında kendini
Onbeşliler oldu aziz millet
Onbeşlileri unutmadık onbeşler de unutulmayacak.
Ağzında tütün hainin kucağına koşan yürek
Ölümü oyun bellemiş ondadır asli yürek.
Aziz milletin azmini bendini tevkif edemediler
Bunlarda yoktur iman bunlar hain zihniyet
Öte tarafta da sizlere olsun yaktığınız cana bedel milyon eziyet.
İKİYÜZELLİ kahraman unutulmayacak ebediyyen.
İki yüzlere karşın ikiyüz elli şehit uğurlandı ebediyete
Bir daha ne İstiklâl i Marş ne de temmuz şiirleri yazacak durumda bırakma Allah ım
Öylesine karanlık geceler yaşatma Allah ım
Böylece durgun bırakma Allah ım
Bizlere şefkat eyle acı rüyalara mahrum bırakma Allah ım
Sana sonsuz şükür Allah ım
Bir gece rüya görüyor 250 kahraman
Ortalığı kan bürümüş ki, bir nehir o cennete akan
Bir gece rüya gördü toprağın altında yüzlerce şehit yüzlerce yatan.
Yüzlerce ses ?
Anam diyor dayanamaz, eşim çocuklarım bebeğim babam.
Ana yüreğin ferah baba yolun refah eşim bahtın, çocuklarım ufkunuz aydın olsun, önce vatan.
Tonlarca demir yığını bir avuç can karşısında beliriyor
Türk gururu kaçmaya elvermiyor
Güç alıyor şehid Hak'tan işte iman işte inanan
Onlarca uçak bir hain komutunda bir ıslık onu çağıran
Bu nasıl coşkudur nasıl cihâd var mı anlayan ?
Yüzlerce yürek dilinde Allah elinde Kur an kalbinde vatan
Anası şehit bir bebeğin ömür süren gururu yükseliyor Arş'a.
Kurşunlar yağıyor
AllahuEkber edası hep bir ağızda.
Halis bir ses daha duyuluyor kalabalık arasında
Şeref yoksunu bir haine,
İşte en manâlı kurşun onun ellerinden kayıp gidiyor, alnının ortasına
Durur mu hain nefer ?
Bedeli değil otuz, seksen milyon kurşun, değil bir can, bedeli kocaa bir vatan.
Bir bayrak için düşen her damla
Biz bu vatan uğruna olmadık mı hebâ?
Biz şehidimiz uğruna, vatan diye Hak yoluna duyduk, gün doğana dek sayısız selâ.
Ey şehidim! toprağından sana sonsuz selam.
Edemedi sana bana düşman olanlar bir kelam.
Ey Ya' Rab! sana sonsuz salat-ü selam.
Yoktur bize imansızlıktan öte bir bela!
Zafer marşıdır, hakka yolculuktur adı, değil selâ.
Bir bayrak içindir okunan her duâ.
Şehidim! yerde kalmayacak kanın!
Bilmem ne bela, bilmem ne zulümdür ? bilirim ki zafer milletindir.
Biliniz ki; Hak bizimledir.
Biz bu vatan toprağında doğduk
Biz bu vatan toprağında doyduk
Biz bu vatana cennet ismini koyduk
Şükrettik her vakte bir ezân sesiyle uyanıp.
Dua ettik vakit tanımaksızın semâ ya uzanıp.
Yer,gök, arş-ı âlâ, şâhid oldu bir destâna.
Biz bu cennet vatan uğruna, canan ardımızda, baş geldik bin belaya.
Ne zaman uğradık hüsrana da ne zaman cihad meydanında ses etmedik!
Bu yurt bizim gayrı biz bunu belledik.
Şükürler olsun Hak bizimle.
Kanı her vakit taze akar nazenin bedenlerin.
Ruhuna işlemiştir Türklük vatan bizim! diyenlerin.
Biz, vatanın yüreği güzel insanları.
Biz, Hak tan güç alan iman yoldaşları.
Biz, gayemiz bir temennimiz bir, inanan milletiz.
Şükürler olsun Hak bizimle, Şükürler olsun Hak, Şükürler olsun..
Mustafa YETGİN