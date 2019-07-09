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HDP 2 yılın ardından RTÜK’e üye gönderecek! AK Parti çoğunluğu kaybediyor

HDP 2 yılın ardından RTÜK’e üye gönderecek! AK Parti çoğunluğu kaybediyor

Meclis Genel Kurulu’nda RTÜK’te AK Parti, CHP ve HDP’ye düşen üyelikler için yapılacak seçimler ile birlikte Meclis’in 3. büyük partisi HDP, yaklaşık 2 yılın ardından RTÜK’e üye verecek.

9 kişiden oluşan RTÜK’te üyeler Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin milletvekili sayılarına göre belirleniyor.

7 Haziran 2015 seçimleri sonrası oluşan parlamento dağılımına göre RTÜK üyeleri AK Parti 4, CHP 2, MHP 2 ve HDP 1 olarak belirlendi. Seçimden sonra 15 Temmuz 2017 tarihinde AK Parti ve CHP’li 2 RTÜK üyesinin görev süresi sona erdi. Ancak boşalan bu iki üyelik için seçim yapılmayarak ekim ayına bırakıldı.

HDP’nin RTÜK’te hiç üyesi kalmamıştı

HDP’nin RTÜK’teki mevcut üyesinin görev süresi 5 Kasım’da sona erecekti. Bu süreçte yapılan seçimde Meclis Başkanlığı, AKP Grubu’na 1 kontenjan hakkı daha tanıdı. AK Parti üye sayısı 5’e çıkarken MHP’den fazla milletvekili bulunan HDP’nin RTÜK’te hiç üyesi kalmadı.

Önerilecek isimler

HDP RTÜK üyeliği için HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ali Ürküt’ü önerecek. CHP kontenjanı için CHP İletişim Koordinatörü Okan Konuralp ile CHP Meclis Grubu Basın Danışmanı Tuncay Keser’in adı geçiyor. AK Parti’nin önereceği isim ise belli olmadı.

Yapılacak seçimin ardından 9 üyelikten 5’ini elinde bulunduran AK Parti çoğunluğu yitirmiş olacak.

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