Güneşli günlerde oluşuyor yerli ve yabancı turist akınına uğruyor
Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Şelalesi, doğal güzelliğiyle yaz mevsiminde turist akınına uğruyor.
Sakin kent Uzundere, özellikle yaz mevsiminin yaşandığı bugünlerde, tarihi ve doğal güzellikleriyle turizmde önemli yer tutuyor. Tortum Gölü, Yedigöller'in yanı sıra tarihi kiliseleri, köprüleri, yemyeşil yaylaları, ormanlarıyla, yerli ve yabancı turistlerden ilgi gören ve 2016 yılında Türkiye'nin 11'inci sakin şehri seçilen Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi, yaz mevsiminin yaşandığı bugünlerde çok sayıda turisti ağırlıyor.
Dünyanın en yüksek 3. şelalesi: Erzurum-Artvin kara yolunun 110'uncu kilometresindeki ve Afrika'daki Vietorio Şelalesi ile Amerika'daki Niagara Şelalesi'nin ardından 48 metreden aşağı düşen suyuyla dünyanın en yüksek 3'üncü şelalesi olan Tortum, ihtişamıyla ziyaretçilerini büyülüyor.
Güneşli günlerde şelalede gökkuşağı oluşuyor: Balıklı köyü yakınlarında bulunan dağda 18'inci yüzyılda yaşanan heyelan sonucu oluşan şelalede, yüksekten yere çarpan suyun zerrecikler halinde uçmasıyla güneşli günlerde gökkuşağı görüntüsü oluşuyor.
Küçük göletlerle suya giriliyor: Doğal güzelliğiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nde büyük ilgi gören şelaleye gelen misafirler, suyun düştüğü alt kısımda bulunan küçük göletlerde suya girerek serinlemeye çalışıyor.