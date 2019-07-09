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AİHM'den Demirtaş kararı! Türkiye tazminat ödeyecek

AİHM'den Demirtaş kararı! Türkiye tazminat ödeyecek

AİHM, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmederek 2 bin euro manevi tazminat, bin euro da mahkeme masrafı ödenmesine karar verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme kararına göre Türk hükümeti Demirtaş'a 2 bin euro manevi tazminat,bin euro da mahkeme masrafı ödeyecek.

ROJ TV'de yaptığı konuşma

Mahkemeye başvuru Selahattin Demirtaş'ın 5 Temmuz 2005 tarihinde Diyarbakır İnsan Hakları Derneği yöneticisiyken ROJ TV'de yaptığı bir konuşma sonrasında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan mahkum edilmesiyle ilgili olarak yapılmıştı.

Kasım 2016'da tutuklanan Demirtaş hâlâ Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunuyor.
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