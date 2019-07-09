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Yarım sünnet nedir? 300 çocuktan birinde görülüyor

Yarım sünnet nedir? 300 çocuktan birinde görülüyor

Yarım sünnet olarak adlandırılan hipospadias hakkında bilgi veren Op. Dr. Taner Kamacı, önemli uyarılarda bulundu.

Yarım sünnetin ortalama 300 çocuktan birinde rastlanan, doğumsal bir anomali olduğunu belirten Op. Dr. Kamacı, genellikle bu sorun ile dünyaya gelmiş kişilerin çocuklarında da görülme olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Yarım sünnetin erkek çocuklarda cinsel organın ucunda bulunan deliğin, penisin alt tarafında olması durumu olduğunu kaydeden Op. Dr. Kamacı, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Böyle olunca da bebek, yarım sünnet olmuş gibi dünyaya gelir. Hipospadias sorunu ile dünyaya gelen bebeklerde idrarın yönü bacaklara doğrudur. Çünkü penisin ucunda bulunan ve normal gibi görünen delik işlevsizdir ve çocuk, o noktadan idrar çıkışı gerçekleştiremez. Anne ve babalar, sünnet derisinin yarım şekli ile idrarın, penisin alt tarafından aktığını fark ettiği anda çocuk cerrahisi uzmanına başvurmalıdır. Çünkü sorun erken dönemde belirlenemezse, çocuk sünnet olana kadar fark edilmeyebilir."

İdrar deliği ne kadar uzaksa sorun o kadar büyüktür
"Bu da ileri dönemde önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. İdrar deliği, olması gereken yerden ne kadar uzaksa, sorun o kadar büyüktür. Erken tanı için, idrar kanalının, penisin alt yüzünde ve daha geride olması, penis başının eğri olması, sünnet derisinin penis başının alt yüzünde oluşmaması, ereksiyon sırasında penisin aşağıya doğru kıvrılması ve çocuğun idrar yaparken oturmak zorunda olması konularına dikkat edilmesi gerekir. Hipospadiaslı çocuklar, erken dönemde gerekli tedaviler uygulanmazsa ileride kısırlık sorunu yaşayabilir."

Tedavisi nasıl olur?
"Bu nedenle doğru tanı ve tedavi çok önemlidir. Tedavide cerrahi müdahale, özel teknikler kullanılarak çocuk cerrahisi veya çocuk ürolojisi uzmanlarınca yapılmalıdır. Ameliyat sırasında doğuştan kaynaklı sorunun giderilmesinin yanı sıra çocuğun sünneti de gerçekleştirilir ve varsa penisteki eğrilik de düzeltilir” dedi. 

Ameliyat kadar sonrası da çok önemli 
Uygun modern yöntemlerin kullanıldığı ameliyat sonrası hasta bakımının da çok önemli olduğunu vurgulayan Op. Dr. Kamacı, “Hastalar genellikle bir gece hastanede kaldıktan sonra taburcu olabilir. Ameliyat sonrasında ise enfeksiyon riskine karşı; pansumana ve ameliyat bölgesinin hijyenine dikkat edilmelidir. Bu durumda anne babalar gerekli özeni göstermelidir. Doktor önerileri göz önüne alınmalıdır” diye konuştu. 

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