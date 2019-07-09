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Basketbol Milli Takımın yeni sponsoru belli oldu

Basketbol Milli Takımın yeni sponsoru belli oldu

A Milli Kadın ve Erkek Basketbol Takımları Ana Sponsorluğu kapsamında Tatilbudur.com ile sözleşme imzalandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Tatilbudur.com CEO’su Cenk Angın’ın katılımlarıyla sponsorluk anlaşmasının imza töreni gerçekleştirildi.

İmza töreninde konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu "Türkiye’de sporun gelişiminin sürekliliği açısından özel şirketlerin desteği bizler için çok kıymetli. Bu konuyu sadece sponsorluk açısından değil; özel şirketlerin spor aracılığı ile toplumumuza değer katması olarak da değerlendiriyoruz. Sportif anlamda başarıya giden yolda sadece saha içi dinamikler yeterli olmamaktadır. Bu süreçte, basketbolun enerjik, güçlü ve dinamik ruhu ile bir arada olmak isteyen markalarla yaptığımız iş birliklerinin, hem takımlarımıza hem de basketbolseverlere katacağı heyecan bizler için çok değerli." dedi.

"Yürekten inanıyoruz"
Türkoğlu konuşmasının devamında "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, Tatilbudur ile aynı takımın bir parçası olmanın ve ortak değer üretmenin memnuniyeti içerisindeyiz. Turizm sektörümüzün değerli kuruluşu Tatilbudur’un; renkli, dinamik ve eğlenceli yüzünü, milli takımlarımızla birlikte parkelere de taşıyacağımıza yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Büyük heyecanı içindeyiz"
Tatilbudur.com CEO’su Cenk Angın ise “Tatilbudur.com olarak Türk turizmine verdiğimiz hizmetler ve dijital turizmde gerçekleştirdiğimiz öncü projelerin yanı sıra, Türk sporunu desteklemek adına, Türkiye Basketbol Federasyonu ile başlattığımız yeni işbirliğimizin büyük heyecanı içindeyiz. Türkiye A Milli Kadın ve Erkek Basketbol Takımlarımızın milli mücadelelerinde başarılarının destekçisi olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Tüm Tatilbudur.com ailesi adına 31 Ağustos - 15 Eylül arasında Çin’de gerçekleşecek 2019 FIBA Erkekler Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Takımımıza can-ı gönülden başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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