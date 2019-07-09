Numan Kurtulmuş AK Parti'den istifa eden Ali Babacan için bakın ne dedi!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ali Babacan'ın AK Parti'den istifasıyla ilgili "Kendi tercihidir, saygı duyarız. AK Parti'den ayrılık, partiye zarar vermez. İsteyen, istediği partiyi kurabilir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında gündemi değerlendirdi.

İsteyen, istediği partiyi kurabilir

AK Partili Kurtulmuş, Babacan'ın istifası ve yeni parti iddialarına ilişkin "Kendi tercihidir, saygı duyarız. AK Parti'den ayrılık, partiye zarar vermez. İsteyen, istediği partiyi kurabilir" dedi.

S-400 açıklaması

Kurtulmuş, S-400 konusuna ilişkin ise "Büyük kriz olacağı söylenen S-400 meselesini de çözdük. Türk-ABD ilişkileri kopar denildi ama en sonundan kapalı ağızla ABD Başkanı'nın tabiri caizse örtülü olarak geri adım attığı, özür dilediği ve faturayı da biraz Obama dönemine çıkartarak 'Türkiye'ye karşı adil davranılmadı, biz onlara Patriot vermedik' manasına gelen sözleriyle belirli bir noktaya geldi" şeklinde konuştu.

Sistemdeki eksiklerin giderilmesi için çalışmalar yürütülüyor

AK Partili Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi elbette eksikler, noksanlar olabilir. Bunların giderilmesi için de çalışmalar yürütülüyor. Eski sistemde kalma alışkanların giderilmesiyle ilgili de bazı rötuşlar da yapılacak." ifadelerini kullandı.