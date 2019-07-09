Napoli, Elif Elmas için Fenerbahçe'yle anlaştı

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Elif Elmas için Fenerbahçe'yle anlaşmaya vardı. Konuşulan bonservis 15 milyon euro.

Kadrosunu Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Max Kruse, Allahyar, Vedat Muriç ve Altay Bayındır ile güçlendiren Fenerbahçe'nin Avrupa'nın dev takımlarıyla adı anılan Makedon futbolcusu Eljif Elmas'ın yeni adresi belli oldu.

Adı birçok takımla anılan Eljif Elmas, yeni sezonda İtalya Serie A'da boy gösterecek. Napoli, Elif Elmas için Fenerbahçe'yle anlaşmaya vardı. Konuşulan bonservis 15 milyon euro.

Fenerbahçe, Eljif Elmas'tan gelecek bonservis parasıyla gündeminde yer alan futbolcular için daha rahat hareket etme imkanı bulacak.