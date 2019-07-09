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Engelli kıza cinsel istismarda bulunan 3 kişi tutuklandı

Engelli kıza cinsel istismarda bulunan 3 kişi tutuklandı

BOLU'da zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde yüzde 50 zihinsel engelli kızı kaçırıp cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 3 kişi mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Mengen ilçesine bağlı Yumrutaş köyünde ailesiyle birlikte oturan yüzde 50 zihinsel engelli F.B., iddiaya göre önceki gece kaçırıldı. Genç kızın babası durumu jandarmaya haber verdi. Daha sonra sabaha karşı genç kız tekrar bir otomobille eve geri bırakıldı.

Jandarma tarafından ifadesi alınan F.B., 4 kişi tarafından kaçırıldığını ve cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Mengen'de oturan Engin Ü., Erol Ç., Eray Y., Uğur Z. savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Eray Y., Engin Ü. ve Uğur Z., ‘cinsel İstismar’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamalarıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Erol Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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