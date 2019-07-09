Lewis Holbty Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş, Bundesliga ekiplerinden Hamburg forması giyen Alman futbolcu Lewis Holbty'yi İstanbul'a getirdi.

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, bir süredir gündeminde olan serbest oyuncu statüsündeki Alman futbolcu Lewis Holtby'yi görüşmek üzere İstanbul'a getirdi.

Holtby'nin Beşiktaş'tan yıllık 1.8 milyon euro garanti ücret ve imza parası talep ettiği, tarafların anlaşması durumunda oyuncunun 2 gün içinde kampa katılacağı aktarıldı.

Kariyerinin büyük bölümünü ülkesi Almanya'da geçiren Holtby, 2013'ün Ocak ayında Tottenham'ın yolunu tutmuş ve bir dönem de kiralık olarak Fulham forması giymişti.

Kariyerine Aachen'da başlayan 28 yaşındaki futbolcu daha önce Schalke, Mainz ve Bochum'da da top koşturdu. Beş sezondur Hamburg forması giyen futbolcu, geçen sezon Bundesliga 2'de oynadığı 26 maçta 4 gol atıp 4 asist yaptı.

Orta sahanın merkezinde ve on numara pozisyonunda görev yapabilen Holtby, kariyeri boyunca Almanya Milli Takım formasını da 3 kez sırtına geçirdi. Beşiktaş, transferin gerçekleşmesi durumunda Hamburg ile yolları ayrılan deneyimli oyuncu için bonservis ücreti ödemeyecek.