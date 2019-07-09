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Kıyılarına neden milyonlarca dolarlık kokain paketleri vuruyor

Kıyılarına neden milyonlarca dolarlık kokain paketleri vuruyor

Filipinler'in doğu kıyılarına son birkaç aydır piyasa değeri milyonlarca dolara ulaşan kokain paketleri vuruyor.

Son olarak Pazar günü Quezon eyaletinde deniz kenarında piknik yapan bir aile 7 kokain paketi buldu.

Mayıs ayında da balıkçılar piyasa değeri 4 milyon dolar olduğu belirtilen toplam 39 paket uyuşturucu bulmuştu. Polis yetkililerine göre kokain, talebin yoğun olduğu Avustralya'ya gönderilecekti.

Şubat ayında ise bir hafta içinde 4 eyalette kıyılara toplam 9 milyon dolarlık kokain paketi vurdu.

Bir paket kokain getirene bir çuval pirinç

Surigao del Norte eyaletinde polis halkı ihbarda bulunmaya özendirmek için bir paket kokain getirene bir çuval pirinç vermeye başladı. Ülkede bir kilo pirincin fiyatı yaklaşık 3,5 lira.

ABD merkezli Politika Araştırmaları Enstitüsü'nden uyuşturucuyla mücadele uzmanı Sanho Tree, kokainlerin kıyıya vurmasının birkaç nedeni olabileceğini söylüyor.

Birinci neden uyuşturucu kaçakçılarının yakalanma riskine karşı delilleri yok etmek için uyuşturucuları denize atması. Dalgalar, bu kokainleri kıyıya sürüklüyor.

Tree'ye göre kokainler bazen de uyuşturucu kaçakçıları arasında el değiştirirken suya düşüyor.

Uyuşturucu kaçakçıları diğer şebeke üyelerinin sonradan almaları için kokainleri bir ağa sarıp çıpayla suya atıyor. Bu sırada bazı paketler ağdan çıkıyor.

Ancak Filipinler yetkilileri, kokainlerin, asıl amacı sentetik uyuşturucu satmak olan kaçakçıların bir hedef şaşırtma taktiği olabileceğini de söylüyor.

Filipinler'de bir operasyonda ele geçirilen kokain paketleri
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte iktidara geldiği günden bu yana uyuşturucu kaçakçılarına karşı sert bir mücadele yürütüyor.

Şimdiye kadar polis ve korucular tarafından uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen binlerce kişinin öldürüldüğü belirtiliyor.

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