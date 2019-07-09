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LGS tercih rehberleri başvuru sürecini hızlandırdı

LGS tercih rehberleri başvuru sürecini hızlandırdı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamında öğrenciler için hazırlanan tercih rehberleri, başvuru sürecini kolaylaştırdı. Bir haftada, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara 349 bin 484, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara 806 bin 449 öğrenci başvuruda bulundu.

2019 ortaöğretime geçişte sınavlı ve sınavsız yerleştirme tercihleri 1 Temmuz 2019'da başladı. MEB tarafından hazırlanan tercih rehberleri, öğrenciler, veliler ve rehberlik öğretmenleri tarafından yoğun bir şekilde kullanıldı.

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için hazırlanan tercih robotuna bir haftada 2 milyon 366 bin 873 kez tekil erişim sağlandı. Sınav puanı olmadan yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yönelik hazırlanan tercih rehberine ise 8 milyon 581 bin 739 kez erişim sağlandı. Tercih rehberleri ve bu rehberlere erişim büyüklüğünün, başvuru sürecinin sağlıklı yürüdüğüne işaret ettiği belirtildi.

ÖĞRENCİLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ TERCİHLERİNİ YAPTI

Tercih süresinin bitimine 4 gün kalmasına rağmen öğrencilerin büyük çoğunluğu tercihlerini tamamladı. MEB yetkililerinden edinilen bilgilere göre merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara bir haftada 349 bin 484 öğrenci başvuru yaptı. Sınav puanı olmadan yapılacak yerel yerleştirme ile öğrenci alacak okullara ise 806 bin 449 öğrenci başvuruda bulundu. Tercih yapan öğrenci sayısının bir haftada ulaştığı sayı, MEB’in sunduğu rehberlik hizmetlerinin başvuru sürecini hızlandırıp kolaylaştırdığını da ortaya koydu.

12 TEMMUZ'A KADAR TERCİH YAPABİLECEKLER

Öğrenciler, 12 Temmuz 2019 tarihine kadar tercihlerini yapmaya devam edebilecekler. 2019 yılı tercih süreci tamamlandıktan sonra yaklaşık 140 bin öğrenci merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleştirilecek. Merkezi sınava girmeyen diğer öğrenciler ise yerel yerleştirme ile tercih ettikleri okullara yerleştirilecek. 

lgs
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