Yusuf Yazıcı için 20 milyon euro'luk teklif geldi mi? Başkan açıkladı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ile ilgili çıkan '20 milyon euroya tamam' haberleriyle ilgili iddialara açıklık getirdi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ile ilgili çıkan 20 milyon euroya tamam haberleriyle ilgili "Kesinlikle doğru değil" dedi.

Yusuf’a gelen son teklifin 13+2 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Kamuoyunda son günlerde Fransız kulübü Lille'nin Yusuf Yazıcı için 20 milyon euro teklif ettiği ve bordo-mavili kulübün çılgın rakamı kabul ettiği konuşuluyordu.