Fenerbahçe Alper Potuk'u verdi Deniz Türüç'ü aldı

Fenerbahçe, Alper Potuk + bir miktar para karşılığında Kayserispor'dan Deniz Türüç'ü transfer etti.

Kadrosunu 6 isimle güçlendiren Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyon olmak için kolları sıvarken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

TRT SPOR'dan gazeteci Fatih Doğan, Fenerbahçe'nin Alper Potuk + bir miktar para karşılığında Kayserispor'dan Deniz Türüç'ü transfer ettiğini ifade etti.

2013-14 sezonu başında Fenerbahçe'ye transfer olan Alper Potuk'un sözleşmesi 2022 yılında bitiyor. Alper Potuk, Fenerbahçe'den yılda 2.2 milyon euro kazanıyor.

Ayrılmaya yanaşmıyordu

Futbolundan çok özel hayatıyla gündeme gelen ve Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana beklenen patlamayı yapamayan Alper Potuk, taraftarı isyan ettirmişti. Bilindiği gibi Alper Potuk, oyuncu Tuvana Türkay ile bir dargın bir barışık ilişkisini yaşamaya devam ediyor.