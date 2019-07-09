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92 yaşındaki kayınvalidesini sopayla dövdü! Serbest bırakıldı

Demirören Haber Ajansı
92 yaşındaki kayınvalidesini sopayla dövdü! Serbest bırakıldı

SAMSUN'da tartıştığı 92 yaşındaki kayınvalidesi H.T.'yi sopayla döverek, kolunu kırdığı öne sürülen gelini 65 yaşındaki M.T., savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Olay, Çarşamba ilçesi Bayramlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak yüzünden kayınvalidesi H.T. ile arasında anlaşmazlık bulunan M.T., eşiyle birlikte yaşadıkları Fransa'dan memleketine izne geldi.

İddiaya göre eşi evde olmadığı sırada kayınvalidesinin evine giden M.T., H.T.'ye sopayla vurmaya başladı. Aldığı darbelerle yaralanan H.T., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.T.'nin kolunun kırıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi bulunduğu görüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatan Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.T.'yi gözaltına alarak karakola götürdü. Savcı talimatıyla ifadesinin ardından serbest bırakılan M.T., eşiyle birlikte Fransa'ya döndü.

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