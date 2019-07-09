Mamak Belediye Başkanı Köse'den hem gündüz hem gece mesaisi

Güzel Mamak’ın daha güzel olması için çalışmaları gece gündüz sürdüreceklerini kaydeden Köse, “Güzel Mamakımız için iyi, doğru ve hayırlı olan ne ise onu yapmak için emek vereceğiz. Amacımızın memleketimize ve milletimize hizmet olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Gönüllere gireceğiz, kalplere yerleşeceğiz” dedi.



