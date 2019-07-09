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Otoyolun ortasında araçlarını durdurup fotoğraf çekenlere Kosova polisinden ceza yağdı

Otoyolun ortasında araçlarını durdurup fotoğraf çekenlere Kosova polisinden ceza yağdı

Kosova polisi, doğal güzellikleri nedeniyle birçok sürücünün aracını durdurarak fotoğraf çektiği Priştine-Üsküp otoyolunda kazaları önlemek adına aracını durduranlara ceza yağdırdı. 

Kosova’daki “Arber Xhaferi” ismini taşıyan otoyolun manzarası nedeniyle birçok sürücü aracını durdurarak fotoğraf çektiriyor. Otoyolun Kaçanik Vadisi bölümünde Lepents nehri üzerinde inşa edilen ve otoyolun bir parçası olan 5 kilometrelik köprüde aracını güvenlik şeridinde durduran sürücüler, diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atıyor.

Kosova polisine bağlı Otoyolları Kontrol Birimi, Priştine - Üsküp otoyolunda kazaları önlemek için harekete geçti.

Otoyolun güvenliğini arttırmak için yapılan çalışmalarda polis son üç haftada toplam 33 kişiye para cezası kesti. Otoyolları Kontrol Birimi, aracını otoyolda durduran 28 sürücüye ve otoyol tabelalarının etrafında ve otoyolda gezen 5 yayaya cezasına verdi.

Kosova polisi, vatandaşlara karayolu trafik kurallarını ihlal etmeme, kendilerinin ve diğer kişilerin hayatını riske atmama ve trafik kurallarına saygı duyulması çağrısında bulundu. 

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