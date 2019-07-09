İlk sendika ziyaretini Türk-iş'e yapan Yavaş: Baskı yapmayı kendimize yakıştıramıyoruz

Türk-İş' ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye çalışanlarına sendikaları konusunda baskı yapmayı kendilerine yakıştırmadıklarını belirterek, "Bu saatten sonra artık herkes kendi sendikasını kendi seçsin." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sendika ziyaretlerine Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan (Türk-İş) başladı. Türk-İş'e uzun süredir iade-i ziyarette bulunmayı istediğini ifade eden Yavaş, Türk-İş'in Türkiye’nin en önemli sendikası olduğunun altını çizdi.

Genel Başkan Ergün Atalay da Yavaş’a göreve gelir gelmez personelin sendika seçme özgürlüğü konusunda yayımladığı genelge nedeniyle teşekkür etti.

"Baskı yapmayı kendimize yakıştıramıyoruz"

Çalışanların sendikal haklarının sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirten Yavaş, şöyle konuştu:

Hangi alanda olursa olsun kişilerin iradesine baskı yapmayı kendimize yakıştıramıyoruz. Herkes artık 21. yüzyılda sendikasını başka seçeceği ne varsa kendisine seçmen olarak veya birey olarak hak tanınıyorsa bunu fesada uğratacak her şeyden kaçınmamız gerekiyor. Bir genelgemiz yayınlandı ve bu da duyuldu. İnşallah başka yerlerde herkese aynısı yapılır. Bir başka belediyede aynı baskı yapıldığı zaman aynı sendika sesini çıkartmayabiliyor. Bu saatten sonra artık herkes kendi sendikasını kendi seçsin. Kendi kararını kendi versin. Her konuda işin sahibine başvurmak lazım. Bunda da samimiyiz, en ufak bir şikayet gelirse de işçilere baskı yapıldığı zaman hemen müdahale ediyoruz.

"Rektör bey bu teklife şaşırdı"

Ziyarette gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Yavaş, ODTÜ’de yurt yapmak için kesilen ağaçlar nedeniyle vatandaşların ve öğrencilerin duyarlılığının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Yavaş, "Bizler yönetici olarak her türlü sorunu konuşarak, uzlaşarak çözme iradesine sahip olmalı ve bunu becermemiz lazım. ODTÜ’de huzursuzluk var, bunları görüyoruz. Öğrenciler oradaki ağaçları kestirmemek için uğraşıyorlar. Bazı talepleri var. Öğrenciler orada Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun olmasını da istemiyorlarmış. 'Eğer burada böyle bir problem çıkıyorsa istediğiniz yurdu biz yapalım, belediye olarak yasal yetki sınırlarımız içerisinde ve size hibe edelim, dolayısıyla oradaki tartışma ortadan kalkacaktır' teklifinde bulundum. 'Gelin araya girelim, birlikte bu işi halledelim' dedim. Rektör bey bu teklife şaşırdı, 'bunu görüşmem gerekiyor' dedi. Daha sonra orada görev alan milletvekilleri ile yaptıkları görüşmede kesime ara vermişler ama daha sonra bana attığı mesajda 'bu yetki bende değil bakanlıkta' dedi. Bekliyoruz, biz sözümüzdeyiz. Mesele ODTÜ’ye yurt yapmaksa Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi biz yan yana gelebiliriz. Arzu eden başka belediyeler de katılabilir. Oraya öğrencilerin ihtiyacı olan yurdu yapmaya hazırız ve ODTÜ yönetimine hibe etmeye de hazırız. Problem üretmek kolay, çözmek zor iş. Polisiye vakaları artmadan, Türkiye’de ve Ankara’da huzursuzluk olmadan uzlaşarak çözebileceğimize inanıyoruz. Konuşarak çözülmeyecek hiçbir şey yok" diye konuştu.