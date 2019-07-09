Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi'nin kapanış toplantısı Şanlıurfa'da yapıldı

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, TÜBİTAK TÜSSİDE (Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü) ile işbirliğinde yürütülmekte olan “Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi” kapanış toplantısı 09 Temmuz 2019’da Şanlıurfa’da yapıldı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, TÜBİTAK TÜSSİDE (Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü) işbirliği ile; 13 Kasım 2017 tarihinde başlayıp 31 Mayıs 2019 tarihinde tamamlanan Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 10. Kalkınma Planı’nda ve ilgili Öncelikli Dönüşüm Programlarında belirtilen ulusal hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak üzere, Girişimcilik ve Yenilik ihtiyaçlarının belirlenmesi ile mevcut sorunların çözümüne yönelik projelerin geliştirilmesi hedeflenerek yürütüldü ve 9 Temmuz 2019’da Şanlıurfa’da çeşitli kurum kuruluşların yetkililerinin katılımı ile kapanış toplantısı gerçekleştirildi.



GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Stratejik Planı’nın (2013-2017) amaçlarından biri de “Uluslararası gelişmelerin ve sosyoekonomik eğilimlerin izlenerek Bölge’nin rekabet gücünü artıracak katılımcı ve yenilikçi pilot projeler geliştirmek” olarak belirlenmiştir. Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi de bu stratejik amaca ulaşmaya katkı sağlamak için hazırlanmıştır.



“Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi” kapsamında girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemlerinin, mevcut durumu ve potansiyel gelişme alanlarının analiz edilmesi, analiz sonuçlarına uygun stratejik yol haritalarının ortaya konulması, proje çıktıları ile Bölge’nin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin, rekabetçiliğinin, gelir düzeyinin artırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi amaçlanmaktadır.





Proje çerçevesinde;

- OSB- KSS iş paketi ile Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri yerleşmelerinin değerlendirilmesi ve gelişim stratejilerinin belirlenmesi,

- İŞGEM iş paketi ile İş Geliştirme Merkezleri yapılanmalarının değerlendirilmesi ve gelişim stratejilerinin belirlenmesi,

- Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) ve Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) etkinliğinin değerlendirilmesi,

- Üniversite TGB VE TTO iş paketi ile Bölge Üniversitelerinin sanayi etkinliğinin değerlendirilmesi,

- Bölgesel Teknoloji Transfer Merkezi Kurulmasına Dair Fizibilite Çalışması,

- KOBİ iş paketi ile Bölge KOBİ’lerini Geliştirmeye Yönelik Strateji Belgesi hazırlanmasına yönelik 26 adet rapor hazırlanmıştır.