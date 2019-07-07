Pendik'te trafik magandaları yol kesip hamile kadının bulunduğu araca böyle saldırdı!
PENDİK'te bir trafik magandaları tartıştığı sürücünün yolunu keserek, otomobile saldırdı. Sürücü ve otomobilde bulunan hamile kadına dehşeti yaşatan magandalar hızını alamayıp, otomobilin aynasını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay dün saat 19.30 sıralarında Pendik D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre emniyet şeridinde ilerleyen 07 BSS 76 plakalı otomobil, Ayfer Bahçıvan ve Yunus Emre Bahçıvan çiftinin içinde bulunduğu aracın önüne geçmek istedi. İki şüpheli yol vermeyen çiftin aracının önünü kesti. Otomobilden inen iki kişi, önce aracın kapısını açmaya çalıştı.
Kapıyı açamayan, trafik magandası otomobilin aynasını kırdı. Daha sonra aracın üzerine çıkıp araca zarar verdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Hamile eşi ile birlikte büyük korku yaşayan sürücü Yunus Emre Bahçıvan karakola giderek magandalardan şikayetçi oldu. Polis aracın plakasını tespit ederek saldırganlara ulaştı. Saldırganların polise Kastamonu'da olduklarını yarın polis merkezine gelerek ifade vereceklerini söyledikleri öğrenildi.
"Eşim panik oldu ağlamaya başladı"
Araç sürücüsü Yunus Emre Bahçıvan yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Cumartesi saat 19.30 sıralarındaydı. Eşimle yemek yemeye dışarı çıktık. D-100 Kaynarca yolunda Tuzla istikametine doğru giderken en sağ şeritte hareket ettiğimiz sırada emniyet şeridinden siyah bir araç ani bir şekilde önümüze girmeye çalıştı. Emniyet şeridinden polis çevirmesini görerek sağ şeritte ilerleyen bizim aracımızın önüne kırmak istedi. Ben eşimin hamile olması sebebiyle trafiği sıkıntıya sokmamak adına ani fren yapmamak için devam ettim ve yol vermedim. Dolayısıyla emniyet şeridinden bizim tarafımıza giriş yapamadılar."
"Polis kontrol noktası geçildikten sonra, bahsettiğim araç, orta şeritten yanımıza yaklaşarak camını açıp bize sinirli ve sert bir şekilde 'Ne yapıyorsun lan sen' diyerek bağırarak yaklaştı. Yolcu tarafındaki arkadaş yumruğunu cama doğru uzattı, vurmaya çalıştı. Eşim o anda panik oldu, ağlamaya başladı. Ben de herhangi bir münakaşaya girmek istemedim. Eşimin hamile olması sebebiyle, 7 aylık hamile eşim. Daha önce de birkaç kez kaybımız olmuştu. Bizim için çok değerli. Dolayısıyla hiçbir münakaşaya girmeden uzaklaşmaya çalıştım. Devam ettim yoluma. Eşimi telkin etmeye çalıştım."
Pendik'te trafik magandalarının hamile kadının bulunduğu araca saldırısı