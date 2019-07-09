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AYM'den Gezi'de darp edilen öğrenciye tazminat ödenmesine hükmetti

AYM'den Gezi'de darp edilen öğrenciye tazminat ödenmesine hükmetti

Gezi Parkı protestoları sırasında darp edilen üniversite öğrencisinin başvurusunu görüşen Anayasa Mahkemesi, öğrenciye 25 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi. Yüksek Mahkeme, saldırıya karışan ve ceza almayan polis memurlarının ise yeniden yargılanmasına hükmetti.

2013 yılında Gezi Parkı protestolarında Eskişehir'de üniversite okuduğu sırada eylemlere katılan ve polis memurları ile bir sivil vatandaş tarafından darp edilen Doğukan Bilir, saldırganların beraat etmesinin ardından AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

Saldırılar sonucunda yaralanan, darp edildiğine ilişkin doktor raporu alan ve mahkemeye başvuran üniversite öğrencisi, saldırganların sadece disiplin cezası alması nedeniyle “eziyet yasağının” ihlal edildiğini öne sürdü.

Tazminat ve yeniden yargılama kararı

Birgün'ün haberine göre, üniversite öğrencisinin başvurusunu değerlendiren AYM, başvurucuyu haklı buldu. Darp edilen öğrenciye 25 bin TL tazminat ödenmesine hükmeden Yüksek Mahkeme, eziyet yasağının etkili soruşturma usul yükümlülüğünün de ihlal edildiğine ve sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi.

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