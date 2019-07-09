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34 bin nüfuslu ilçenin nüfusu 400 bine çıktı!

34 bin nüfuslu ilçenin nüfusu 400 bine çıktı!

Marmara bölgesinin en önemli turizm bölgesi olan Yalova’nın Çınarcık ilçesi, turist akınına uğruyor. Plajlarda havlu atacak yerin kalmadığı ilçede nüfus 400 bine ulaştı.

Marmara’nın incisi Çınarcık, hafta sonunu fırsat bilen turistlerin akınına uğrarken, tatilciler güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor. Turist sayısının artması ile bölge esnafı 3 aylık yaz sezonunda bekledikleri ilgiyi görmeye başladı. Yaz boyunca ilçeye toplam 400 bin tatilcinin ziyaret ettiği açıklanırken, yaz boyunca günü birlik ve kalıcı olarak toplam 750 bin tatilcinin Çınarcık’ı ziyaret edeceği belirtildi.

Bölgede en çok talep gören Kumplaj mevkii olurken, bölge ünlülerin de ilgisini çekiyor. Sanatçıların sahne aldığı Çınarcık’ta yaz hayli hareketli geçiyor. İlçede turist sayısının her sene artmasıyla birlikte otel, motel, pansiyon ve günlük konaklama tesislerine de ihtiyaç artıyor.

İlçe turizmi hareketlendi

Göreve geldikleri andan itibaren ilçe turizmini daha da hareketlendirmek için farklı projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, “Altın Çınarcık Festivalimizi bu yıl yaptık. Ardından 33. TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivalini gerçekleştirdik.  İlçemizi refah seviyesi yüksek, yaşanılabilir bir yere dönüştürme hedefindeyiz.

Marmara bölgesinde doğa, deniz ve havası bakımından diğer bölgelere göre farklıyız. Bölgemize yeni alanlar kazandırdığımız takdirde turist sayımızda da artış bekliyoruz. En önemli projelerimiz arasında dolgu alanı projesi bulunuyor. Bunu hayata geçirdiğimiz takdirde yeni bir Çınarcık göreceğiz. Her şey vatandaşlarımız ve tatilcilerimiz için” dedi.

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