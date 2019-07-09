Demokrat Parti'den Ali Babacan'a sürpriz davet! Gel bize katıl

Uzun zamandır parti kuracağı konuşulan ve dün yaptığı açıklamayla 18 yıllık partisi Ak Parti'den istifa eden Ali Babacan'a Demokrat Parti'den davet geldi.

Uysal, memleketi Afyonkarahisar'daki programı kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti. Yaklaşık 1.5 saat süren ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uysal, Ali Babacan'ın AK Parti'den istifasını değerlendirdi.

Uysal, "Herkesin hür teşebbüsüne göre örgütlenme özgürlüğü var. İktidarın kendi içerisinde yaptığı tartışmalar var. Elbette biz de bunlara kayıtsız değiliz, izliyoruz. Türkiye'nin topyekun demokrasisine de yeni bir derinlik ve boyut katma mecburiyetimiz var. Şahıslar temelinde değil de onu aşan bir şekilde, Türkiye'nin farklı farklı tartışmaları yapması gerektiği inancındayız. O açıdan şahısların özelinde bir değerlendirme yapmak istemem" dedi.

Yüzde 50'nin üzerinde oy almış bir siyasi hafızaya sahibiz

Bir gazetecinin "Ali Babacan'ı partinize davet eder misiniz" sorusu üzerine Uysal, şunları söyledi: "Elbette. Biz, Türkiye'de temel değerlerden yoksun bir şekilde siyaset yapmıyoruz. DP'nin çatısı Türkiye'de demokrasinin kurucu kurumu olarak çok münferit bir takım düşüncelere sahip değilse bir insanın elbette kendisini rahatlıkla bulabileceği, ifade edebileceği bir siyasal yapıdır. O açıdan biz, zaten önümüzdeki süreçte daha fazla birliktelikleri arayacağız. Daha farklı birliktelikler arayacağız. Geçmişte tek başına iktidar olmuş ve yüzde 50'nin üzerinde oy almış bir siyasi hafızaya sahibiz."

Siyasette rekabet unsuru olmaktan çıkartabileceğimiz...

"Değişimin önünü açacak süreçlerin işlemesini bekliyoruz" diyen Uysal, erken seçim tartışmalarına değindi. Uysal, "Tabii sistem değişti. Erken seçim talebi, eskisi gibi kısa vadede siyasette çok büyük kırılmalar, iktisadi altyapısızlıklar ve çok fazla çöküşler yaşanmadığı sürece Türkiye'nin önüne gelmez kanaatindeyim. Ama Türkiye'de bugün sadece iktidarın sayısal çoğunluğuyla halledemeyeceği birçok meydan okumayla karşı karşıyayız. O açıdan siyasette, rekabet unsuru olmaktan çıkartabileceğimiz çok önemli müşterek meseleler var" diye konuştu.