HABER /  EKONOMİ

Uçak biletlerine ek vergi uygulaması geliyor

Uçak biletlerine ek vergi uygulaması geliyor

Fransa Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne, 2020'den itibaren uçak biletlerinde çevreyi daha fazla koruyan ulaştırma altyapısını oluşturmak için 1,5 ila 18 avro arasında "eko-vergi" uygulayacaklarını bildirdi.

Fransa Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne, gelecek yıldan itibaren uçakbiletlerinde çevreyi daha fazla koruyan ulaştırma altyapısını oluşturmak için 1,5 ila 18 avro arasında "eko-vergi" (ekolojik vergi) uygulayacaklarını belirtti.

1,5 ila 18 avro arasında vergi uygulanacak

Borne, çevre konusunda atılacak adımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, gelecek yıldan itibaren uçak biletlerinde bilet sınıfına ve varış noktasında bağlı olarak 1,5 ila 18 avro arasında vergi uygulayacaklarını söyledi.

Bu verginin aktarmalı ve Fransa'nın denizaşırı ülkelerine yapılan uçuşlarda uygulanmayacağını ifade eden Borne, çevreyi daha fazla koruyan ulaştırma altyapısını oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Eko-vergi sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak

Borne, bu uygulama sayesinde Fransa'nın gelecek yıldan itibaren 182 milyon avro gelir elde edeceğini ve bunu belirledikleri amaç için kullanacaklarını ifade etti. Eko-vergi genel olarak sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında çevresel sürdürülebilirliğin devamı için kirletme vergileri olarak biliniyor.

Uzmanlar, hava trafiğinin iklim değişikliğindeki payını yaklaşık yüzde 5 olarak tahmin ederken, CO2 emisyonlarındaki payını da yüzde 2,7'nin altında hesaplıyor. Uzmanlar, Avrupa ülkelerinin Fransa'nın modelini takip etmesi durumunda, hava yolu şirketlerinin önemli miktarda ek maliyete katlanmak zorunda kalacaklarına dikkati çekiyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Çayının içine tüküren kahveciden şikayetçi oldu
Çayının içine tüküren kahveciden şikayetçi oldu
Bakan Gül'den Pendik'te saldırıya uğrayan hamile kadınla ilgili açıklama
Bakan Gül'den Pendik'te saldırıya uğrayan hamile kadınla ilgili açıklama
AYM'den Gezi'de darp edilen öğrenciye tazminat ödenmesine hükmetti
AYM'den Gezi'de darp edilen öğrenciye tazminat ödenmesine hükmetti
Olası İstanbul depremi! Marmara'yı araştıran Alman bilim insanları açıkladı
Olası İstanbul depremi! Marmara'yı araştıran Alman bilim insanları açıkladı
İlk sendika ziyaretini Türk-iş'e yapan Yavaş: Baskı yapmayı kendimize yakıştıramıyoruz
İlk sendika ziyaretini Türk-iş'e yapan Yavaş: Baskı yapmayı kendimize yakıştıramıyoruz
Kayseri'de CHP’li Milletvekiline ‘omurgasız’ diyen CHP’li genç beraat etti
Kayseri'de CHP’li Milletvekiline ‘omurgasız’ diyen CHP’li genç beraat etti
ÖNCEKİ HABERLER
34 bin nüfuslu ilçenin nüfusu 400 bine çıktı!
34 bin nüfuslu ilçenin nüfusu 400 bine çıktı!
15 Temmuz'da noterler açık mı pazartesi noter çalışma saatleri
15 Temmuz'da noterler açık mı pazartesi noter çalışma saatleri
Falezler üzerinde görsel kirlilik
Falezler üzerinde görsel kirlilik
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz gazileriyle buluştu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz gazileriyle buluştu
Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi'nin kapanış toplantısı Şanlıurfa'da yapıldı
Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi'nin kapanış toplantısı Şanlıurfa'da yapıldı
İOKBS sonuçları 2019 bursluluk sonuçları ne zaman açıklanır?
İOKBS sonuçları 2019 bursluluk sonuçları ne zaman açıklanır?
Otoyolun ortasında araçlarını durdurup fotoğraf çekenlere Kosova polisinden ceza yağdı
Otoyolun ortasında araçlarını durdurup fotoğraf çekenlere Kosova polisinden ceza yağdı
LGS tercih rehberleri başvuru sürecini hızlandırdı
LGS tercih rehberleri başvuru sürecini hızlandırdı
Yorumlar